Samantha Godh Bharai Photos: पीली साड़ी में सीता जैसी लगीं सामंथा! गोद भराई की खूबसूरत तस्वीरें देख चमक उठेंगी आंखें

रस्मों को लेकर गहरा नाता

तस्वीरें शेयर करते हुए, एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, “मेरे मन में हमेशा से हमारी परंपराओं के लिए गहरा सम्मान रहा है. हो सकता है कि मैं हर रस्म के पीछे का मतलब न समझ पाऊं, लेकिन मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि कुछ गहरा काम कर रहा है. मंत्र की आवाज़ में, जाप से पैदा होने वाली एनर्जी में, और जिस सावधानी से पुरानी प्रथाओं को पीढ़ियों से आगे बढ़ाया गया है.”