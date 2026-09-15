Samantha Godh Bharai Photos: पीली साड़ी में सीता जैसी लगीं सामंथा! गोद भराई की खूबसूरत तस्वीरें देख चमक उठेंगी आंखें

Samantha Godh Bharai Photos: पीली साड़ी में सीता जैसी लगीं सामंथा! गोद भराई की खूबसूरत तस्वीरें देख चमक उठेंगी आंखें
Samantha God Bharai Photos: सामंथा रूथ प्रभु अपने पति राज निदिमोरू के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. होने वाली माँ ने हाल ही में पारंपरिक गोद भराई की रस्म मनाई, जिसके बाद कला आवरना (श्री कल्पम), अभिषेकम और दूसरी रस्मों सहित कई रस्में हुईं. सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर रस्मों की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें हर रस्म के पीछे का गहरा मतलब बताया गया है.
रस्मों को लेकर गहरा नाता
तस्वीरें शेयर करते हुए, एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, “मेरे मन में हमेशा से हमारी परंपराओं के लिए गहरा सम्मान रहा है. हो सकता है कि मैं हर रस्म के पीछे का मतलब न समझ पाऊं, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि कुछ गहरा काम कर रहा है. मंत्र की आवाज़ में, जाप से पैदा होने वाली एनर्जी में, और जिस सावधानी से पुरानी प्रथाओं को पीढ़ियों से आगे बढ़ाया गया है.”
कैसी लगी सामंथा की सेरेमनी
उन्होंने आगे कहा, “जैसे ही पुजारी, एक श्रीविद्या उपासक, ने हर स्टेप समझाना शुरू किया, मुझे धीरे-धीरे समझ आया कि यह सेरेमनी कितनी सोच-समझकर और मतलब वाली थी. हर मंत्र का एक मकसद था. हर भेंट का एक मतलब था. हर स्टेप की अपनी जगह थी.”
सामने आईं तस्वीरें
सामंथा ने बताया, “कला आवरण (श्री कल्पम) श्रीविद्या ट्रेडिशन का एक खास रिचुअल है. यह देवी की 94 कलाओं, होने वाली मां के सात चक्रों के ज़रिए उनके कई दिव्य गुणों का सम्मान करता है. पवित्र जल और मंत्रों का इस्तेमाल इन सेंटर्स को रिचुअली साफ करने और एनर्जी देने के लिए किया जाता है, जिससे चेतना की जीवित मौजूदगी उनके ज़रिए बहने लगती है.”
ऐसे निभाईं रस्में
एक्ट्रेस ने आगे कहा, “अभिषेक के बाद, होने वाली मां को श्री चक्र यंत्रम के पवित्र सेंटर में बैठाया जाता है. यह नौ आवरणों से बना है, जो स्पिरिचुअल यात्रा के अलग-अलग स्टेज को दिखाते हैं. इसके सेंटर में बिंदु है, जो एक सिंगल पॉइंट है जो क्रिएशन के सोर्स और ललिता त्रिपुरसुंदरी की मौजूदगी को दिखाता है.”
जपते हैं देवी-देवताओं के नाम
उन्होंने लिखा, “देवी खड्गमाला के पाठ के दौरान इन नौ घेरे से जुड़े देवताओं और दिव्य शक्तियों के नाम जपे जाते हैं. यह पाठ सिंबॉलिक रूप से बाहरी लेयर से सेंटर की ओर जाता है, मन को अंदर की ओर गाइड करता है और सुरक्षा और आशीर्वाद मांगता है.”