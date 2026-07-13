Sam Neil Films: Jurassic Park से लेकर पिकी ब्लाइंडर तक, इन फिल्मों और वेब सीरीज में सैम नील ने निभाया दमदार किरदार, देखें list

Sam Neil Films and TV Shows: हॉलीवुड और न्यूजीलैंड सिनेमा के सबसे प्रशंसित कलाकारों में से एक सैम नील का 13 जुलाई को 78 साल की आयु में निधन हो गया. उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में आइकॉनिक करदार निभाए हैं. पांच दशकों से अधिक के करियर और 150 से अधिक फिल्मी भूमिकाओं के साथ, नील ने अपनी पीढ़ी के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की. जुरासिक पार्क उनकी सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है. आइये जानते हैं उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में: