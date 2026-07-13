Sam Neil Films: Jurassic Park से लेकर पिकी ब्लाइंडर तक, इन फिल्मों और वेब सीरीज में सैम नील ने निभाया दमदार किरदार, देखें list
Sam Neil Films and TV Shows: हॉलीवुड और न्यूजीलैंड सिनेमा के सबसे प्रशंसित कलाकारों में से एक सैम नील का 13 जुलाई को 78 साल की आयु में निधन हो गया. उन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में आइकॉनिक करदार निभाए हैं. पांच दशकों से अधिक के करियर और 150 से अधिक फिल्मी भूमिकाओं के साथ, नील ने अपनी पीढ़ी के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की. जुरासिक पार्क उनकी सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है. आइये जानते हैं उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में:
जुरासिक पार्क
सैम नील ने जुरासिक पार्क में जीवाश्म विज्ञानी डॉ. एलन ग्रांट के किरदार से कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया था. यह फिल्म विलुप्त हो चुके डायनासोरों को पुनर्जीवित करने के एक असफल प्रयास पर आधारित है. इसे बाद में जुरासिक वर्ल्ड के नाम से जाना गया और इस फ्रेंचाइजी ने इस विषय पर 7 फ़िल्में बनाई है.
पोसेशन
यह 1981 में बनी एक मनोवैज्ञानिक हॉरर ड्रामा फिल्म है और सैम नील के बेहतरीन अभिनय वाली फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का प्रीमियर 34वें कान फिल्म महोत्सव में हुआ था. फिल्म की अभिनेत्री एडजानी ने इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था.
पीकी ब्लाइंडर
यह एक टीवी सीरीज है. यह सीरीज प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में पीकी ब्लाइंडर्स नामक आपराधिक गिरोह के कारनामों को दर्शाती है.1880 के दशक से 1920 के दशक तक शहर में सक्रिय एक शहरी युवा गिरोह पर आधारित है. इस सीरीज में भी सैम नील ने बेहतरीन अभिनय किया है. सैम नील ने इसमें निर्दयी और घोर भ्रष्ट व्यक्ति की भूमिका निभाई है.
untamed
यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज है. यह एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, जिसकी कहानी योसेमाइट नेशनल पार्क में घटित होती है. सैम नील ने इसमें योसेमाइट के मुख्य पार्क रेंजर और टर्नर के गुरु पॉल सॉटर की भूमिका निभाई है.
द पियानो
1993 में रिलीज हुई यह फिल्म कल्ट रोमांटिक फिल्मों की श्रेणी में आती है. इसमें हॉली हंटर, हार्वे कीटल, सैम नील और अन्ना पैक्विन मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बोल नहीं सकती है.