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Salt in bathroom:  बाथरूम में नमक रखने का वास्तु उपाय, दूर होगी नकारात्मकता, बढ़ेगी पॉजिटिविटी

Salt in bathroom: घर का माहौल सकारात्मक और शांत बना रहे, इसके लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं. वास्तु शास्त्र में भी कुछ आसान और असरदार उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक है बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखना. यह सरल उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और घर में सकारात्मकता बनाए रखने में मददगार माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 29, 2026 1:14:07 PM IST

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घर का माहौल कैसे बनाएं पॉजिटिव?

हर कोई चाहता है कि घर में सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए लोग कई उपाय अपनाते हैं.

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वास्तु शास्त्र में छुपा आसान उपाय

हिंदू वास्तु शास्त्र में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जिनसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है.

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नमक का छोटा सा उपाय, बड़ा असर

बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने का उपाय बेहद आसान और असरदार माना जाता है.

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बाथरूम में क्यों बढ़ती है नकारात्मकता?

वास्तु के अनुसार बाथरूम और टॉयलेट ऐसी जगहें होती हैं, जहां नमी और गंदगी के कारण नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा बनती है.

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नमक कैसे करता है काम?

नमक को ऐसा तत्व माना जाता है, जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मकता बढ़ाता है.

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कैसे करें यह उपाय?

एक कांच की कटोरी में मोटा नमक (सेंधा या समुद्री) भरकर बाथरूम के किसी कोने में रखें, जहां पानी न पड़े.

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कब बदलें नमक?

नमक को हर 7 से 10 दिन में बदलना जरूरी है. पुराने नमक को दोबारा इस्तेमाल न करें, उसे फेंक दें या बहा दें.

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