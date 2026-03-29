Salt in bathroom:  बाथरूम में नमक रखने का वास्तु उपाय, दूर होगी नकारात्मकता, बढ़ेगी पॉजिटिविटी

Salt in bathroom: घर का माहौल सकारात्मक और शांत बना रहे, इसके लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं. वास्तु शास्त्र में भी कुछ आसान और असरदार उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक है बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखना. यह सरल उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और घर में सकारात्मकता बनाए रखने में मददगार माना जाता है.