इन 8 अधूरी फिल्मों में सलमान खान ने किया था काम, लेकिन कभी पर्दे पर नहीं आईं!

Salman Khan’s Cancelled Films: सलमान खान कई फिल्मों में काम करने वाले थे, जो बनकर पूरी नहीं हो पाईं. इनमें Inshallah, Jerry McGuire रीमेक, Dus, Chori Mera Kaam, Ankh Micholi, Gherao, Rann Kshetra और Handsome शामिल हैं. कारण थे क्रिएटिव मतभेद, कलाकारों की शादी, निर्देशक की मृत्यु या रोल में हिचक.