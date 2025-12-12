इन 8 अधूरी फिल्मों में सलमान खान ने किया था काम, लेकिन कभी पर्दे पर नहीं आईं!
Salman Khan’s Cancelled Films: सलमान खान कई फिल्मों में काम करने वाले थे, जो बनकर पूरी नहीं हो पाईं. इनमें Inshallah, Jerry McGuire रीमेक, Dus, Chori Mera Kaam, Ankh Micholi, Gherao, Rann Kshetra और Handsome शामिल हैं. कारण थे क्रिएटिव मतभेद, कलाकारों की शादी, निर्देशक की मृत्यु या रोल में हिचक.
इनशाअल्लाह
सलमान खान और संजय लीला भंसाली ‘हम दिल दे चुके सनम’ के बाद इस फिल्म में फिर से साथ आने वाले थे. आलिया भट्ट इस फिल्म में मेन भूमिका निभाने वाली थीं. लेकिन सलमान और भंसाली के बीच क्रिएटिव मतभेदों के कारण यह प्रोजेक्ट बंद हो गया.
जेरी मैक्गाइवर रीमेक
सोहेल खान ने इस हॉलीवुड फिल्म का बॉलीवुड संस्करण बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें सलमान और शाहरुख खान मुख्य भूमिकाओं में होने वाले थे. लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ पाया.
दस
मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित यह फिल्म सलमान खान और संजय दत्त के साथ बनाई जा रही थी. दुर्भाग्यवश, आनंद के अचानक निधन के कारण यह फिल्म अधूरी रह गई. इस फिल्म का प्रसिद्ध गीत ‘सुनो गौर से दुनिया वालों’ इसी से जुड़ा था.
चोरी मेरा काम
सलमान, काजोल, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के साथ यह रोमांटिक ड्रामा शुरू हुआ था. लेकिन पहली शूटिंग के बाद ही फिल्म को बंद कर दिया गया.
आंख मिचोली
‘जुड़वा’ से पहले सलमान को अनीस बज्मी की इस फिल्म में जुड़वां की भूमिका निभानी थी. लेकिन सलमान ने डुअल रोल करने में हिचकिचाहट दिखाई और फिल्म रद्द हो गई.
घेराओ
‘खामोशी: द म्यूजिकल’ के बाद सलमान और मनीषा कोइराला राजकुमार संतोषी की इस फिल्म में साथ आने वाले थे. लेकिन महुरत समारोह के बाद ही प्रोजेक्ट रुका.
रण क्षेत्र
सलमान अपने ‘मैने प्यार किया’ की को-स्टार भाग्यश्री के साथ फिर से फिल्म करने वाले थे. लेकिन भाग्यश्री की शादी के कारण यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया.
हैंडसम
सलमान, संगीता बिजलानी और नगमा के साथ इस रोमांटिक ड्रामा में दिखाई देने वाले थे. लेकिन यह फिल्म घोषणा से आगे नहीं बढ़ सकी.