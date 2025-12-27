Salman Khan’s 60th Birthday Party: Ex गर्लफ्रेंड Sangeeta Bijlani से लेकर MS Dhoni तक, ये लोग बने सलमान के सेलिब्रेशन का हिस्सा

Salman Khan’s 60th Birthday: सलमान खान 27 दिसंबर को अपने पनवेल फार्महाउस में करीबी लोगों के साथ अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे. अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए, एक्टर ने हमेशा अपना जन्मदिन प्राइवेट तरीके से मनाने का फैसला किया है, या तो मुंबई में अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स वाले घर पर या पनवेल वाली प्रॉपर्टी पर. जैसे-जैसे घड़ी आधी रात के करीब पहुंची, कई मेहमान सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए फार्महाउस पर आते दिखे.