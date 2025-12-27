  • Home>
  Salman Khan's 60th Birthday Party: Ex गर्लफ्रेंड Sangeeta Bijlani से लेकर MS Dhoni तक, ये लोग बने सलमान के सेलिब्रेशन का हिस्सा

Salman Khan’s 60th Birthday Party: Ex गर्लफ्रेंड Sangeeta Bijlani से लेकर MS Dhoni तक, ये लोग बने सलमान के सेलिब्रेशन का हिस्सा

Salman Khan’s 60th Birthday: सलमान खान 27 दिसंबर को अपने पनवेल फार्महाउस में करीबी लोगों के साथ अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे. अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए, एक्टर ने हमेशा अपना जन्मदिन प्राइवेट तरीके से मनाने का फैसला किया है, या तो मुंबई में अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट्स वाले घर पर या पनवेल वाली प्रॉपर्टी पर. जैसे-जैसे घड़ी आधी रात के करीब पहुंची, कई मेहमान सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए फार्महाउस पर आते दिखे.


By: Heena Khan | Published: December 27, 2025 7:34:39 AM IST

Salman Khan’s 60th Birthday Party: Ex गर्लफ्रेंड Sangeeta Bijlani से लेकर MS Dhoni तक, ये लोग बने सलमान के सेलिब्रेशन का हिस्सा - Photo Gallery
1/6

सलमान के पेरेंट्स

सलमान के माता-पिता, सलीम खान और सलमा खान, सेलिब्रेशन के लिए आते हुए दिखे.

2/6

सलमान की बहन

उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा अपने पति आयुष शर्मा और बच्चों, अहिल और आयत के साथ वेन्यू पर नज़र आईं.

3/6

अरबाज़ खान

वहीं सलमान के जन्मदिन के मौके पर अरबाज खान अपनी नई पत्नी शुरा खान के साथ वेन्यू पर पहुंचे.

4/6

संगीता बिजलानी भी आईं नजर

इतना ही नहीं, सलमान खान के जन्मदिन पर उनकी ex गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी भी उनसे मिलने पहुंची.

5/6

रणदीप हुड्डा

इंडस्ट्री के दोस्तों में, रणदीप हुड्डा अपनी पत्नी लिन लैशराम के साथ आए, जो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. जेनेलिया देशमुख अपने बेटों रियान और राहिल के साथ आईं, जिससे यह सेलिब्रेशन और भी ज़्यादा पारिवारिक माहौल वाला हो गया.

6/6

एमएस धोनी

एमएस धोनी अपनी पत्नी साक्षी, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी, ​​तब्बू, निखिल द्विवेदी, महेश मांजरेकर और कई अन्य लोगों के साथ वेन्यू पर आते हुए दिखे.

