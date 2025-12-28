  • Home>
  • 60 की उम्र पार कर चुके हैं ये सितारे, फिर भी फिटनेस के मामले में यूथ को देते हैं टक्कर

60 की उम्र पार कर चुके हैं ये सितारे, फिर भी फिटनेस के मामले में यूथ को देते हैं टक्कर

Bollywood’s 60 Year Old Stars: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, जो 60 साल या उससे अधिक के हो चुके हैं. लेकिन उनकी फिटनेस देख कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है. उनकी फिटनेस का राज जिम, अच्छा खाना और योग है. इस स्टार्स का जोश और लाइफस्टाइल युवा एक्टर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है.


By: Preeti Rajput | Published: December 28, 2025 12:45:43 PM IST

salman khan - Photo Gallery
1/7

सलमान खान

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान 27 दिसंबर को 60 साल के हुए हैं. उनकी फिटनेस आज भी कमाल की है. वह अपनी फिटनेस से कई बॉलीवुड के यूद स्टार्स को आज भी मात दे सकते हैं. वह अपना काफी समय जिम में बिताना पसंद करते हैं. सलमान खान को खाना समय पर खाना काफी ज्यादा पसंद है.

60 की उम्र पार कर चुके हैं ये सितारे, फिर भी फिटनेस के मामले में यूथ को देते हैं टक्कर - Photo Gallery
2/7

आमिर खान

आमिर खान 60 साल के हो चुके हैं. वह भी अपनी शानदार फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. वह कड़ी डाइट, वर्कआउट और अनुशासन से बनाए रखते हैं. वह आज भी अपनी उम्र से कम दिखते हैं. खास बात तो यह है कि वह ज्यादा जिम भी नहीं करते हैं.

60 की उम्र पार कर चुके हैं ये सितारे, फिर भी फिटनेस के मामले में यूथ को देते हैं टक्कर - Photo Gallery
3/7

शाहरुख खान

बॉलीवुड के किंग खान भी 60 साल के हो चुके हैं. वह भी अपनी फिटनेस के लिए मशहूर हैं. फिल्म जवान में उनका फिट लुक देख हर कोई हैरान रह गया था. देर रात वर्कआउट और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ वह अपने आपको फिट रखते हैं. वह अपनी डाइट का काफी ख्याल रखते हैं.

60 की उम्र पार कर चुके हैं ये सितारे, फिर भी फिटनेस के मामले में यूथ को देते हैं टक्कर - Photo Gallery
4/7

संजय दत्त

संजय दत्त 66 साल के हैं और अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा फिट और एक्टिव रहते हैं, जो अपनी इंटेंस वर्कआउट रूटीन, खासकर हैवी वेट लिफ्टिंग और लकड़ी काटते हैं. ताकी वह फिट रह सके.

60 की उम्र पार कर चुके हैं ये सितारे, फिर भी फिटनेस के मामले में यूथ को देते हैं टक्कर - Photo Gallery
5/7

अनिल कपूर

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर 68 साल के हो चुके हैं. लेकिन वह अपनी उम्र से काफी कम लगते हैं. हर कोई उनके काले बाल और फिटनेस का राज पूछता है. वह जोश से हमेशा भरे रहते हैं.

60 की उम्र पार कर चुके हैं ये सितारे, फिर भी फिटनेस के मामले में यूथ को देते हैं टक्कर - Photo Gallery
6/7

जैकी श्रॉफ

जैकी श्रॉफ 68 साल की उम्र में खुद को जवान समझते हैं. उन्हें देख कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है. वह अपने आपको इस उम्र में भी काफी फिट रखते हैं.

60 की उम्र पार कर चुके हैं ये सितारे, फिर भी फिटनेस के मामले में यूथ को देते हैं टक्कर - Photo Gallery
7/7

सनी देओल

सनी देओल भी 60 साल के हैं. वह अपनी दमदार फिटनेस के लिए मशहूर हैं. वह सादी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं. शराब-सिगरेट से दूर रहते हैं.

Tags:
aamir khananil kapoorsalman khanshah rukh khanSunny Deol
