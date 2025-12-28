60 की उम्र पार कर चुके हैं ये सितारे, फिर भी फिटनेस के मामले में यूथ को देते हैं टक्कर

Bollywood’s 60 Year Old Stars: बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं, जो 60 साल या उससे अधिक के हो चुके हैं. लेकिन उनकी फिटनेस देख कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है. उनकी फिटनेस का राज जिम, अच्छा खाना और योग है. इस स्टार्स का जोश और लाइफस्टाइल युवा एक्टर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है.