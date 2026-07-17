जब सलमान को एक लड़की ने पार्टी में सरेआम जड़ा तमाचा, 5 सुपरस्टार्स को भरी महफिल में पड़े थप्पड़; देखें लिस्ट
Bollywood Actors: बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं, जिनके साथ भरी महफिल में बदसलूकी हुई और जोरदार थप्पड़ पड़े. इस लिस्ट में बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान भी शामिल हैं, जिन्हें पार्टी में एक लड़की ने जोरदार तमाचा जड़ दिया था. चलिए जानते हैं किन एक्टर्स को और क्यों मारा तमाचा.
सलमान खान
साल 2009 में, दिल्ली के एक बिज़नेसमैन की बेटी नशे में बॉलीवुड एक्टर की प्राइवेट पार्टी में घुस गई और सबके सामने सलमान खान के साथ बदसलूकी और थप्पड़ जड़ दिया. हालांकि थप्पड़ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन एक न्यूज रिपोर्ट में कहा गया कि यह घटना तब हुई जब लड़की ने उसी पार्टी में सुष्मिता सेन और सोहेल खान को गाली दी थी. फिर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान ने अपने बॉडीगार्ड्स से लड़की को पार्टी से दूर ले जाने को कहा. इसी दौरान सलमान और उस लड़की में बहस शुरू हो गई.
गौहर खान
अभिनेत्री गौहर खान को भी सरेआम थप्पड़ पड़े थे. साल 2014 में एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान छोटी ड्रेस पहनने पर गौहर खान को स्टेज पर एक दर्शक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था. इस मामले में जब तूल पकड़ा तो एक्ट्रेस ने बताया कि ये पब्लिसिटी स्टंट था. बाद में उस युवक ने दावा किया था कि एक्ट्रेस ने 'दबंग 3' में रोल पाने के लिए ये किया था.
रणवीर सिंह
बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता रणवीर सिंह अक्सर अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में रहते हैं. लेकिन एक बार उन्हें किसी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया. एक बार रणवीर सिंह साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स (SIIMA) में शामिल हुए थे. इसी दौरान ऑडियंस में मौजूद एक शख्स ने अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.
बिपाशा बसु
साल 2001 में फिल्म ‘अजनबी’ रिलीज हुई थी. इस फिल्म में करीना कपूर और बिपाशा बसु ने काम किया था. कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान सेट पर दोनों अभिनेत्री के बीच में झगड़ा हो गया था. करानी ने बिपाशा को जोरदार थप्पड़ मार दिया था. इसके बाद दोनों में दुश्मनी बढ़ गई थी. और इसी के बाद दोनों ने कभी एक साथ किसी फिल्म में काम किया.
मल्लिका शेरावत
बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत अपनी बोल्ड इमेज को लेकर अक्सर सुर्खियों और विवादों में रही हैं. साल 2016 में उनके साथ एक चौंकाने वाली घटना हुई थी. उस समय वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट में रह रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ नकाबपोश हमलावर उनके अपार्टमेंट में घुस आए, उन्होंने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और इसके बाद मल्लिका के साथ मारपीट की. इस घटना ने उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं.