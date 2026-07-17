जब सलमान को एक लड़की ने पार्टी में सरेआम जड़ा तमाचा, 5 सुपरस्टार्स को भरी महफिल में पड़े थप्पड़; देखें लिस्ट

सलमान खान

साल 2009 में, दिल्ली के एक बिज़नेसमैन की बेटी नशे में बॉलीवुड एक्टर की प्राइवेट पार्टी में घुस गई और सबके सामने सलमान खान के साथ बदसलूकी और थप्पड़ जड़ दिया. हालांकि थप्पड़ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन एक न्यूज रिपोर्ट में कहा गया कि यह घटना तब हुई जब लड़की ने उसी पार्टी में सुष्मिता सेन और सोहेल खान को गाली दी थी. फिर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान ने अपने बॉडीगार्ड्स से लड़की को पार्टी से दूर ले जाने को कहा. इसी दौरान सलमान और उस लड़की में बहस शुरू हो गई.