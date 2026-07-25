Celebs Who Never Went To College: कोई 10वीं फेल, कोई 12वीं फेल! कॉलेज तक नहीं गए ये सितारे; पढाई छोड बने सुपरस्टार

Bollywood Celebs Who Never Went To College: सलमान खान और आलिया भट्ट जैसे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया. क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसे एक्टर्स ने अपनी पढाई छोड दी? ज्यादातर स्टार्स कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, और उनमें से कुछ ने तो अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की है. आइए यहां देखें लिस्ट…