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Celebs Who Never Went To College: कोई 10वीं फेल, कोई 12वीं फेल! कॉलेज तक नहीं गए ये सितारे; पढाई छोड बने सुपरस्टार

Bollywood Celebs Who Never Went To College: सलमान खान और आलिया भट्ट जैसे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बहुत कम उम्र में इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया. क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ऐसे एक्टर्स ने अपनी पढाई छोड दी? ज्यादातर स्टार्स कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, और उनमें से कुछ ने तो अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की है. आइए यहां देखें लिस्ट…


By: Preeti Rajput | Published: July 25, 2026 1:59:54 PM IST

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Celebs Who Never Went To College: कोई 10वीं फेल, कोई 12वीं फेल! कॉलेज तक नहीं गए ये सितारे; पढाई छोड बने सुपरस्टार - Photo Gallery
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सलमान खान

बॉलीवुड के 'भाईजान' ने ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की. उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के दौरान मॉडलिंग और फिल्मों के लिए कई ऑफर मिले. जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग के अपने पैशन को पूरा करने का फैसला किया.

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आलिया भट्ट ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की. उन्होंने 2012 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया. जिसके बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ अपने करियर पर ध्यान दिया.

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कैटरीना कैफ

जानकारी के मुताबिक, भारत आने से पहले, कैटरीना कैफ की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी. उन्होंने स्कूल से फॉर्मल पास होने के बजाय पढाई के लिए होम ट्यूशन लिया है.

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बी-टाउन के 'परफेक्शनिस्ट' ने 12वीं क्लास पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया. वह एक थिएटर कंपनी में शामिल हो गए और फुल-टाइम एक्टर बन गए.

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बॉलीवुड की 'क्वीन', कंगना रनौत ने चंडीगढ में स्कूलिंग पूरी की. बाद में वह मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहती थीं, लेकिन उनका सपना तब टूट गया जब वह 12वीं क्लास पास नहीं कर पाईं.

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