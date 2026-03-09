दुबई बना इन बॉलीवुड सीतारों का दूसरा आशियाना, लिस्ट में शामिल है कई नाम; देखें लिस्ट

Bollywood Stars Home In Dubai: दुबई अब भारतीय सेलेब्रिटीज के लिए अब बस एक घूमने की जगह नहीं बल्कि उनका दूसरा घर बन गया है. पाम म-साइड के बड़े विला से लेकर बुर्ज के खूबसूरत अपार्टमेंट तक, कई स्टार्स ने चुपचाप अमीरात में तेज से रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट किया है. शाहरुख खान, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन तक सभी दुबई में आलीशान घरों के मालिक हैं.