दुबई बना इन बॉलीवुड सीतारों का दूसरा आशियाना, लिस्ट में शामिल है कई नाम; देखें लिस्ट
Bollywood Stars Home In Dubai: दुबई अब भारतीय सेलेब्रिटीज के लिए अब बस एक घूमने की जगह नहीं बल्कि उनका दूसरा घर बन गया है. पाम म-साइड के बड़े विला से लेकर बुर्ज के खूबसूरत अपार्टमेंट तक, कई स्टार्स ने चुपचाप अमीरात में तेज से रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट किया है. शाहरुख खान, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन तक सभी दुबई में आलीशान घरों के मालिक हैं.
शाहरुख खान
शाहरुख खान ने दुबई में पाम जुमेराह पर जन्नत नाम का एक शानदार विला है. यह विला उन्हें दुबई की प्रॉपर्टी कंपनी नखील ने गिफ्ट किया है. इसकी कीमत 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है. मुंबई में मन्नत के बाद, दुबई में जन्नत उनकी शानदार लाइफस्टाइल को दिखाता है.
सलमान खान
सलमान खान के पास दुबई में बुर्ज खलीफा के पास द एड्रेस डाउनटाउन में एक शानदार अपार्टमेंट है. उनका घर शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक में है. सलमान जब भी दुबई जाते हैं, तो इसी घर में रुकते हैं.
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने 2015 में दुबई के जुमेरा गोल्फ एस्टेट्स के सैंक्चुअरी फॉल्स में एक लग्ज़री विला खरीदा था. इस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 16 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा, बच्चन परिवार के पास दुबई के एमिरेट्स हिल्स में एक शानदार बंगला भी है, जिसे वे हॉलिडे होम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं.
अनिल कपूर
अनिल कपूर दुबई में एक शानदार लाइफस्टाइल जीते हैं. उन्होंने एमिरेट्स हिल्स में एक शानदार विला खरीदा है. दुबई के बेवर्ली हिल्स के नाम से भी मशहूर यह इलाका दुबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक माना जाता है.
करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने 2022 में दुबई में अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदी. उन्होंने डेन्यूब प्रॉपर्टीज में करीब 2 करोड़ रुपये में एक पूरी तरह से फर्निश्ड घर खरीदा.
राखी सावंत
राखी सावंत ने भी 2022 में दुबई में डेन्यूब प्रॉपर्टीज़ में एक फ्लैट खरीदा था. उन्होंने अपने नए घर की खबर इंस्टाग्राम पर शेयर की. घर को गोल्ड और व्हाइट थीम में सजाया गया है.
अक्षय कुमार
अक्षय कुमार के पास दुबई में एक शानदार प्रॉपर्टी है, जिसमें मशहूर पाम जुमेराह में एक विला भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
मलाइका अरोड़ा
मलाइका अरोड़ा के पास मशहूर पलाज़ो वर्साचे दुबई में एक शानदार वॉटरफ़्रंट अपार्टमेंट है, जो मशहूर फ़ैशन हाउस द्वारा डिज़ाइन किया गया एक हाई-एंड डेवलपमेंट है.