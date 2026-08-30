सलमान ने मुझे गालियां… जब डायरेक्टर और सुपरस्टार आपस में भिड़े; तब कैसे सलीम खान ने कराया पैचअप?

सलमान के भाई ने दिया था सुभाष घई को फिल्म बनाने का आइडिया

सुभाष घई के मुताबिक, 'युवराज' फिल्म बनने से पहले सलमान खान के भाई उनके पास आए थे. उन्होंने पूछा कि वह सलमान के साथ फिल्म क्यों नहीं बनाते? घई ने भी जानना चाहा कि क्या सलमान उनके साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले उनके साथ कोई फिल्म नहीं की थी. सलमान की हामी मिलने के बाद सुभाष घई ने कहानी लिखनी शुरू की. उनका मकसद सलमान को ऐसा किरदार देना था, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया था.