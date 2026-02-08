मुंबई में RSS के इवेंट में पहुंचे सलमान खान, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार समेत ये सितारे, तस्वीरें देखें

Celebs Attend RSS 100-Year Event: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के शताब्दी समारोह के हिस्से के तौर पर मुंबई में एक खास बातचीत की है. इस बातचीत में समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया है. कई बॉलीवुड सितारे भी मौजूद थे. मौजूद लोगों में सलमान खान, अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ और विक्की कौशल जैसे एक्टर शामिल थे. RSS प्रमुख ने संगठन के कामकाज भविष्य की दिशा और सामाजिक सद्भाव पर खुलकर अपने विचार रखे है.