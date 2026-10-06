Salman Khan: जिस फिल्म की रिलीज पर सलमान ने जताई आपत्ति, अब उसी केस में आया नया ट्विस्ट! HC ने मांगा जवाब

अंतरिम रोक के लिए सलमान खान की खास रिक्वेस्ट

प्रोड्यूसर ने कहा कि सलमान खान ने बाद में इस प्रस्तावित फिल्म के बारे में अंतरिम रोक के लिए एक खास एप्लीकेशन फाइल की, जो अभी भी पेंडिंग है. याचिका में कहा गया है कि नए केस में मांगी गई मुख्य राहत, यानी फिल्म और उसके टीज़र की रिलीज़ और दिखाने पर रोक, काफी हद तक पिछली कानूनी कार्रवाई में मांगी गई राहत जैसी ही है.