60 साल में सलमान खान का दबंग अंदाज, डोले-शोले देख नौजवानों को लग जाएगा धक्का; जानें क्या है उनकी फिटनेस का राज?

Salman Khan fitness at 60 years: सलमान खान को चर्चा में रहने के लिए किसी नई फिल्म की ज़रूरत नहीं होती. कभी-कभी उनकी एक झलक ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती है. हाल ही में, 27 दिसंबर को अपने 60वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले, सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ पुरानी जिम की तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में उनकी फिट और मस्कुलर बॉडी देखकर फैंस हैरान रह गए. कुछ ही मिनटों में ये तस्वीरें वायरल हो गईं और हर कोई यही पूछने लगा कि 59 साल की उम्र में भी सलमान खान इतने फिट कैसे हैं.