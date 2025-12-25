  • Home>
  • 60 साल में सलमान खान का दबंग अंदाज, डोले-शोले देख नौजवानों को लग जाएगा धक्का; जानें क्या है उनकी फिटनेस का राज?

Salman Khan fitness at 60 years: सलमान खान को चर्चा में रहने के लिए किसी नई फिल्म की ज़रूरत नहीं होती. कभी-कभी उनकी एक झलक ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती है. हाल ही में, 27 दिसंबर को अपने 60वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले, सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ पुरानी जिम की तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में उनकी फिट और मस्कुलर बॉडी देखकर फैंस हैरान रह गए. कुछ ही मिनटों में ये तस्वीरें वायरल हो गईं और हर कोई यही पूछने लगा कि 59 साल की उम्र में भी सलमान खान इतने फिट कैसे हैं.


By: Preeti Rajput | Published: December 25, 2025 12:56:28 PM IST

1/7

जिम की तस्वीरों ने मचाया हंगामा

इन तस्वीरों में सलमान खान जिम में वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने ब्लैक वेस्ट और नीली शॉर्ट्स पहन रखी है. वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथ और पैर फ्लेक्स कर रहे हैं. उनकी बॉडी इतनी मजबूत और शेप में है कि युवा लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं. तस्वीरों के साथ सलमान ने मज़ाकिया कैप्शन लिखा और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब वह 60 साल के होंगे, तब भी ऐसे ही दिखेंगे. उन्होंने फैंस को यह भी याद दिलाया कि उनका जन्मदिन अब सिर्फ छह दिन दूर है.

2/7

फैंस को जानना था फिटनेस का राज

जैसा कि उम्मीद थी, इन तस्वीरों के बाद फैंस के मन में कई सवाल उठे. लोग जानना चाहते थे कि क्या सलमान खान कोई खास डाइट लेते हैं या फिर कोई नया और कठिन वर्कआउट करते हैं. कुछ लोगों को लगा कि शायद वह किसी महंगे फिटनेस ट्रेंड को फॉलो करते होंगे. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और काफी सरल है. सलमान खान फिट रहने के लिए पुराने और आज़माए हुए तरीकों पर भरोसा करते हैं.

3/7

20 साल से एक ही ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग

सलमान खान पिछले 20 सालों से फिटनेस एक्सपर्ट राकेश आर उडियार के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. राकेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान कभी भी नए फिटनेस ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते. वह पारंपरिक बॉडीबिल्डिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, जिसे “जायंट सेट” कहा जाता है. इस तरीके में एक के बाद एक कई एक्सरसाइज़ की जाती हैं, बिना ज़्यादा आराम किए.

4/7

बिना रुके चलता है वर्कआउट

सलमान के वर्कआउट में लगातार एक्सरसाइज़ करना शामिल होता है. उदाहरण के लिए, उनके चेस्ट वर्कआउट में लगभग 10 तरह की एक्सरसाइज़ होती हैं, जैसे पुश-अप्स, फ्लाइज़ और इन्क्लाइन एक्सरसाइज़. इन सबके बीच ज़्यादा आराम नहीं किया जाता. बस एक एक्सरसाइज़ से दूसरी एक्सरसाइज़ तक जाने का थोड़ा सा ब्रेक होता है. इसका मकसद शरीर को लगातार एक्टिव रखना और ज़्यादा कैलोरी बर्न करना है.

5/7

हफ्ते में छह दिन करते हैं एक्सरसाइज

सलमान खान आमतौर पर हफ्ते में छह दिन जिम जाते हैं और एक दिन शरीर को आराम देते हैं. शूटिंग कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, वह वेट ट्रेनिंग नहीं छोड़ते. एक्शन सीन या डांस शूट के दौरान भी उनकी एक्सरसाइज़ जारी रहती है. हालांकि कभी-कभी कार्डियो कम हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमेशा उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहती है. उनका वर्कआउट 45 मिनट से एक घंटे का होता है, लेकिन काफी असरदार होता है.

6/7

सादा और घर का खाना है डाइट का आधार

सलमान खान की डाइट भी उतनी ही सरल है. वह किसी तरह की फैड डाइट नहीं लेते. उनके ट्रेनर के अनुसार, सलमान दिन में पांच बार खाना खाते हैं. वह ज़्यादातर घर का बना खाना ही खाते हैं. सुबह के नाश्ते में दलिया, अंडे और फल शामिल होते हैं. लंच और डिनर में चावल, सब्ज़ियां और चिकन या मछली जैसे साधारण भोजन होते हैं.

7/7

घर का खाना और अनुशासन ही असली मंत्र

सलमान खान बाहर का खाना खाने से बचते हैं और अपनी मां के हाथ का बना खाना खाना पसंद करते हैं. सलाद और हरी सब्ज़ियां उनकी डाइट का अहम हिस्सा हैं. जब वह किसी एक्शन फिल्म की तैयारी करते हैं, तो खाने की मात्रा और भी सीमित कर देते हैं. 60 की उम्र के करीब पहुंचकर भी सलमान खान यह साबित कर रहे हैं कि फिट रहने के लिए महंगे तरीके नहीं, बल्कि अनुशासन, मेहनत और सादगी सबसे ज़रूरी है. उनकी फिटनेस यात्रा आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है.

