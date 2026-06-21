तो ये है भाईजान की असली टेंशन की वजह? Lawrence Bishnoi ही नहीं ये भी हैं Salman Khan के कट्टर दुश्मन

Salman Khan Enemy List: सलमान खान को बॉलीवुड में ‘भाईजान’ के नाम से जाना जाता है और वह अक्सर नए कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए भी चर्चा में रहते हैं. इंडस्ट्री में कई सितारे उनकी दोस्ती को अहम मानते हैं, लेकिन हर किसी के साथ उनका रिश्ता हमेशा सहज नहीं रहा है. बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी नाम हैं, जिनके साथ सलमान खान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे और समय के साथ दूरियां और विवाद भी बढ़ते चले गए. आइए जानते हैं उनके बारे में जो सलमान खान के बड़े दुश्मन है.