तो ये है भाईजान की असली टेंशन की वजह? Lawrence Bishnoi ही नहीं ये भी हैं Salman Khan के कट्टर दुश्मन
Salman Khan Enemy List: सलमान खान को बॉलीवुड में ‘भाईजान’ के नाम से जाना जाता है और वह अक्सर नए कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए भी चर्चा में रहते हैं. इंडस्ट्री में कई सितारे उनकी दोस्ती को अहम मानते हैं, लेकिन हर किसी के साथ उनका रिश्ता हमेशा सहज नहीं रहा है. बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी नाम हैं, जिनके साथ सलमान खान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे और समय के साथ दूरियां और विवाद भी बढ़ते चले गए. आइए जानते हैं उनके बारे में जो सलमान खान के बड़े दुश्मन है.
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई
सलमान खान के सबसे बड़े और प्रमुख दुश्मन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हैं. 1998 के काले हिरण शिकार मामले के बाद से बिश्नोई समाज और लॉरेंस सलमान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं. वह कई बार भाईजान को मारने की कोशिश भी कर चुका है.
विवेक ओबेरॉय
विवेक ओबेरॉय के साथ भी सलमान खान की अनबन रही है. जानकारी के मुताबिक, भाईजान ने एक बार नशे की हालात में उन्हें फोन कर कई एक्ट्रेसेस के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे. बता दें कि विवेक, ऐश्वर्या राय रिलेशनशिप में थे, जो सलमान की एक्स GF रह चुकी थीं. इसके बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई थी.
अरिजीत सिंह
अरिजीत सिंह ने एक बार भाईजान को लेकर अवॉर्ड शो में टिप्पणी की थी. जिसके बाद सलमान खान नाराज हो गए थे. इसके बाद भाईजान ने उन्हें कई प्रोजेक्ट्स से दूर कर दिया था. इसके बाद अरिजीत ने सलमान से सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी. हालांकि, बाद में वह पोस्ट डिलीट कर दी थी. लेकिन अब दोनों के रिश्ते ठीक हो गए हैं.
प्रियंका चोपड़ा
प्रियंका चोपड़ा ने सलमान खान की फिल्म भारत को शूट से ठीक पहने मना कर दिया था. एक्ट्रेस ने शादी का हवाला देकर फिल्म करने से मना कर दिया था. इसी के बाद से दोनों के रिश्ते में खटास आ गया है.
रणबीर कपूर
सलमान खान और रणबीर कपूर के बीच भी काफी बड़ा झगड़ा हुआ था. उस दौरान संजय दत्त ने बीच में आकर दोनों की लड़ाई बचाई थी. लेकिन दोनों दूर-दूर रहते हैं.
अर्जुन कपूर
अर्जुन कपूर और सलमान खान एक-दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते. दोनों के बीच दूरी तब बढ़ी जब अर्जुन कपूर का नाम सलमान की भाभी रहीं मलाइका अरोड़ा के साथ जुड़ा. इसके बाद अर्जुन और मलाइका ने अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार किया. कहा जाता है कि इसी वजह से सलमान के शो या फिल्मों में अर्जुन की एंट्री पर रोक लग गई है.