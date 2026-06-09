Salman Khan Relationships: सलमान खान की जिंदगी में आईं ये हसीनाएं, लेकिन शादी तक क्यों नहीं पहुंची बात?

Salman Khan Relationships: सलमान खान का डेटिंग इतिहास बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रहा है. उनकी स्टार पावर और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ-साथ निजी जीवन भी लगातार सुर्खियों में रहा है. कई एक्ट्रेसेज के साथ उनके रिश्तों ने मीडिया और फैंस का ध्यान खींचा. आइए जानते हैं एक्टर के रिलेशनशिप के बारे में-