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Salman Khan Relationships: सलमान खान की जिंदगी में आईं ये हसीनाएं, लेकिन शादी तक क्यों नहीं पहुंची बात?

Salman Khan Relationships: सलमान खान का डेटिंग इतिहास बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रहा है. उनकी स्टार पावर और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ-साथ निजी जीवन भी लगातार सुर्खियों में रहा है. कई एक्ट्रेसेज के साथ उनके रिश्तों ने मीडिया और फैंस का ध्यान खींचा. आइए जानते हैं एक्टर के रिलेशनशिप के बारे में-


By: Heena Khan | Last Updated: June 9, 2026 1:22:38 PM IST

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ऐश्वर्या राय के साथ रिश्ता

Aishwarya Rai के साथ उनका रिश्ता फिल्म हम दिल दे चुके सनम (1999) के दौरान शुरू हुआ. ये रिश्ता करीब 2002 तक चला और बाद में दोनों के बीच अलगाव हो गया. किसी वजह से शादी नहीं हो पाई.

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संगीता बिजलानी के साथ जुड़ाव

Sangeeta Bijlani के साथ उनका रिश्ता लंबे समय तक चला और दोनों की शादी तक बात पहुंच गई थी. हालांकि अंतिम समय पर शादी रद्द हो गई, लेकिन आज भी दोनों के बीच सम्मानजनक संबंध हैं.

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कैटरीना कैफ के साथ अफवाहें

Katrina Kaif के साथ उनके रिश्ते की खबरें मीडिया में काफी चर्चित रहीं. हालांकि दोनों ने कभी इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके बीच नजदीकियों की चर्चा लंबे समय तक रही.

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लूलिया वंतूर से रिलेशन

Iulia Vantur के साथ उनका नाम हाल के वर्षों में जोड़ा जाता है. दोनों कई पारिवारिक और सार्वजनिक आयोजनों में साथ नजर आते रहे हैं, हालांकि रिश्ते को कभी आधिकारिक रूप नहीं दिया गया.

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सोमी अली के साथ संबंध

Somy Ali के साथ उनका रिश्ता 1990 के दशक में रहा. बाद में दोनों अलग हो गए और इस रिश्ते को लेकर समय-समय पर अलग-अलग बयान सामने आते रहे.

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अन्य चर्चित अफवाहें और मीडिया प्रभाव

Salman Khan के जीवन से जुड़ी कई अन्य अफवाहें भी समय-समय पर मीडिया में आती रहीं. उनकी निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि और लोकप्रियता पर बड़ा प्रभाव पड़ा.

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