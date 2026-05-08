स्टेज पर टकराव से दिलों की दूरी तक: इन सितारों से बिगड़े सलमान के रिश्ते, भाईजान की जिंदगी के विलेन

Salman Khan Controversies in Bollywood: सलमान खान को प्यार से भाईजान कहते हैं. वे बॉलीवुड में बहुत से ऐसे नए चेहरों को लेकर आए, जिन्होंने काफी नाम कमाया. उनमें से कुछ तो कम समय में ही बॉलीवुड छोड़कर चले गए. सलमान खान लगभग हर दूसरे एक्टर और एक्ट्रेस के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. हालांकि इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं, जिनसे सलमान खान की पटती नहीं है और वो उनसे दूर ही रहते हैं. इन लोगों से विवाद को लेकर वो कई बार सुर्खियों में भी बने रहते हैं. इनके विवाद भी काफी मशहूर हैं. आइए जानते हैं…