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स्टेज पर टकराव से दिलों की दूरी तक: इन सितारों से बिगड़े सलमान के रिश्ते, भाईजान की जिंदगी के विलेन

Salman Khan Controversies in Bollywood: सलमान खान को प्यार से भाईजान कहते हैं. वे बॉलीवुड में बहुत से ऐसे नए चेहरों को लेकर आए, जिन्होंने काफी नाम कमाया. उनमें से कुछ तो कम समय में ही बॉलीवुड छोड़कर चले गए. सलमान खान लगभग हर दूसरे एक्टर और एक्ट्रेस के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. हालांकि इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं, जिनसे सलमान खान की पटती नहीं है और वो उनसे दूर ही रहते हैं. इन लोगों से विवाद को लेकर वो कई बार सुर्खियों में भी बने रहते हैं. इनके विवाद भी काफी मशहूर हैं. आइए जानते हैं…


By: Deepika Pandey | Published: May 8, 2026 1:44:41 PM IST

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ऐश्वर्या राय

सलमान और ऐश्वर्या एक समय पर रिश्ते में थे. हालांकि बाद में दोनों के बीच ऐसी खटास हुई कि उनके बीच विवाद हो गया और वो इंडस्ट्री का सबसे चर्चित विवाद रहा. 'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई. 2002 में ऐश्वर्या ने सलमान खान के खिलाफ शारीरिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए. इसके बाद सलमान खान के पजेसिव स्वभाव और इसके कारण सार्वजनिक हंगामे के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था.

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प्रियंका चोपड़ा

सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा के बीच साल में अली अब्बास जफर की फिल्म 'भारत' के दौरान विवाद हुआ था. प्रियंका ने शूटिंग शुरू होने से मात्र 5 दिन पहले निक जोनस के साथ सगाई की बात कहकर फिल्म छोड़ दी थी. उनका कहना था कि पहले प्रियंका ने खुद फिल्म का हिस्सा बनने के लिए फोन किया, लेकिन बाद में मना कर दिया. प्रियंका के बाद उन्होंने कैटरीना को फिल्म में लिया था.

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विवेक ओबेरॉय

सलमान खान और विवेक ओबेरॉय का विवाद काफी पुराना है. एक समय पर सलमान और विवेक दोनों ऐश्वर्या राय को पसंद करते थे. सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या विवेक के साथ रिलेशन में थीं. इसके कारण सलमान और विवेद में कई बार कहासुनी भी हुई. एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में विवेक ओबेरॉय ने कहा था कि सलमान खान उन्हें नशे में फोन करते हैं और उन पर कई अभिनेत्रियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाते हैं. इसके बाद सलमान खान और विवेक ने बातचीत नहीं की.

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रणबीर कपूर

सलमान खान और रणबीर कपूर संजय दत्त की एक पार्टी में गए थे, जहां पर दोनों के बीच विवाद हो गया. कहा जाता है कि सलमान खान ने रणबीर कपूर को थप्पड़ भी मार दिया था. इसके बाद सलमान ने माफी भी मांगी थी, तब जाकर मामला शांत हुआ. हालांकि बाद में कैटरीना कैफ और रणबीर के अफेयर की खबरें आईं, जिसके बाद दोनों के बीच और भी विवाद बढ़ गया क्योंकि कैटरीना पहले सलमान की गर्लफ्रेंड थीं.

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अरिजीत सिंह

एक अवॉर्ड शो के दौरान अरिजीत सिंह ने सलमान खान पर कोई टिप्पणी भी कर दी थी. इसके कारण सलमान खान नाराज हो गए थे और उन्होंने अरिजीत को अपने प्रोजेक्ट्स से हटा दिया था. इसके बाद अरिजीत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उनसे मांगी, लेकिन बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया. हालांकि मामले के कई सालों बाद सलमान और अरिजीत की रिश्ता फिर से सामान्य हो चुका है.

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