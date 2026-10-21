Salman Khan Close Friends: संजय दत्त से लेकर कैटरीना तक! सलमान खान के सबसे करीबी हैं ये लोग, लॉरेंस बिश्नोई किन-किन को बना चुका है निशाना

Salman Khan Close Friends List: सलमान खान, जिन्हें इंडस्ट्री में अक्सर ‘भाईजान’ कहा जाता है, उन्होंने दोस्तों और परिवार का एक करीबी ग्रुप बनाया है जो लगातार उनके प्रति अपनी तारीफ़ और वफ़ादारी दिखाते हैं. ऐसे में लॉरेंस इसी तलाश में रहता है कि कैसे सलमान के करीबियों को निशाना बनाया जा सकता है. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी लॉरेंस का नाम सामने आया. रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, फिर कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग और अब टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग. ये वो मामले हैं जिनकी जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ली और सालमान के साथ काम न करने की धमकी दी. वहीं आज हम आपको बताएंगे कि सलमान के करीबी कौन-कौन हैं ?