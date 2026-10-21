Salman Khan Close Friends: संजय दत्त से लेकर कैटरीना तक! सलमान खान के सबसे करीबी हैं ये लोग, लॉरेंस बिश्नोई किन-किन को बना चुका है निशाना
Salman Khan Close Friends List: सलमान खान, जिन्हें इंडस्ट्री में अक्सर ‘भाईजान’ कहा जाता है, उन्होंने दोस्तों और परिवार का एक करीबी ग्रुप बनाया है जो लगातार उनके प्रति अपनी तारीफ़ और वफ़ादारी दिखाते हैं. ऐसे में लॉरेंस इसी तलाश में रहता है कि कैसे सलमान के करीबियों को निशाना बनाया जा सकता है. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी लॉरेंस का नाम सामने आया. रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग, फिर कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग और अब टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग. ये वो मामले हैं जिनकी जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ली और सालमान के साथ काम न करने की धमकी दी. वहीं आज हम आपको बताएंगे कि सलमान के करीबी कौन-कौन हैं ?
सोहेल खान
सलमान के छोटे भाई, सोहेल खान, अक्सर अपने अटूट रिश्ते के बारे में बात करते रहे हैं, और परिवार के अंदर गहरे सम्मान और प्यार को दिखाते रहे हैं.
अरबाज़ खान
सलमान के भाई अरबाज़ खान ने हमेशा सलमान के पक्के सपोर्ट पर ज़ोर दिया है, खासकर मुश्किल समय में.
कैटरीना कैफ
अपने पिछले रोमांटिक रिश्ते के बावजूद, कैटरीना कैफ और सलमान खान के बीच एक पक्की दोस्ती है, और कैटरीना अक्सर अपनी ज़िंदगी में सलमान के अहम रोल को मानती हैं.
जैकलीन फर्नांडीज
जैकलीन फर्नांडीज, जिन्होंने 'किक' जैसी फिल्मों में सलमान खान के साथ मिलकर काम किया है, उन्हें अपना परिवार और एक अहम गाइड करने वाली ताकत मानती हैं. DNA के साथ एक पुराने इंटरव्यू में, जैकलीन ने कहा था, "मेरे लिए, सलमान परिवार हैं. मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि यह फीलिंग दोनों की है."
डेज़ी शाह
डेज़ी शाह, जिन्होंने सलमान खान के साथ 'जय हो' (2014) में डेब्यू किया था और बाद में उनके साथ 'रेस 3' में काम किया, अक्सर उनके सपोर्टिव नेचर के बारे में बात करती हैं. मिड-डे के साथ जुलाई 2024 के एक इंटरव्यू में, डेज़ी ने सलमान के फ़िल्म सेट को खाने के अच्छे इंतज़ाम और आरामदायक माहौल की वजह से "रिसॉर्ट" जैसा बताया था.
रितेश देशमुख
एक्टर-डायरेक्टर रितेश देशमुख का सलमान खान के साथ गहरा रिश्ता है, और वे अक्सर अपना बिना शर्त प्यार और इज़्ज़त दिखाते हैं.
संजय दत्त
संजय दत्त से भी सलमान खान का एक खास रिश्ता है. वहीं संजय दत्त सलमान को अपना छोटा भाई मानते हैं और अक्सर वो इंटरव्यू में उनकी तारीफ भी करते रहते हैं.