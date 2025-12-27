सलमान या शाहरुख खान? किसके गैरेज भरा है लग्जरी कारों से, यहां देखें इनका कलेक्शन
Salman-Shahrukh Car Collection: सलमान खान और शारुख खान की लाइफस्टाइल से हर कोई प्रभावित होता है. वहीं उनके लक्ज़री बंगलों के साथ साथ उनकी गाड़ियों की भी खूब चर्चा होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के पास किसके पास सबसे ज्यादा और सबसे महंगी कारें हैं? वहीँ आज हम आपको इनकी कारों का कलेक्शन दिखाने वाले हैं.
सलमान खान: ऑडी RS7
2014 में, सलमान खान ने अपनी कार कलेक्शन में ऑडी RS7 को शामिल किया था. हालांकि, ऑडी ने भारत में RS7 स्पोर्टबैक को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है, और इस मॉडल को ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है. इस परफॉर्मेंस सेडान की आखिरी कीमत 2.24 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) थी और इसमें 3996 cc का पेट्रोल इंजन था जो 591 bhp पावर देता था, साथ ही इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, 8.9 kmpl का माइलेज और चार लोगों के बैठने की जगह थी.
सलमान खान: मर्सिडीज-बेंज GL-क्लास
सलमान खान के कार कलेक्शन में लग्ज़री मर्सिडीज-बेंज GL-क्लास भी शामिल है, जो एक प्रीमियम SUV है और इसकी कीमत 79.78 लाख रुपये है. यह 2987 cc से 5461 cc तक के इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है, जो 254.8 bhp से 549.8 bhp तक की पावर और 619 Nm से 760 Nm तक का टॉर्क देता है. इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, AWD ड्राइव टाइप और 220 kmph की टॉप स्पीड है, GL-क्लास एक आरामदायक और स्पेशियस राइड देती है.
सलमान खान: मर्सिडीज-बेंज GLE 43 AMG
शाहरुख खान ने सलमान खान को जो मर्सिडीज-बेंज GLE 43 AMG गिफ्ट की है, वह एक स्पोर्टी SUV कूप है जो परफॉर्मेंस और लग्जरी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. इसमें 3.0-लीटर V6 इंजन है, जो 362 bhp पावर और 520 Nm टॉर्क देता है, जिससे यह सिर्फ 5.7 सेकंड में 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है. इसकी कीमत लगभग 97.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, GLE 43 AMG पावर और स्टाइल के परफेक्ट मेल के साथ एक रोमांचक ड्राइविंग अनुभव देती है.
शाहरुख खान: बेंटले कॉन्टिनेंटल GT
शाहरुख खान की रोल्स-रॉयस कलिनन के साथ उनके गैरेज में एक और ब्रिटिश लग्जरी कार, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT भी है. इसकी कीमत 5.23 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसमें 3993 cc से 5993 cc तक के इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जो 500 से 650 bhp की पावर और 660 Nm से 900 Nm का टॉर्क देते हैं. इस कार में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, AWD ड्राइव टाइप और 318.65 kmph की टॉप स्पीड है, जो बेजोड़ लग्जरी और परफॉर्मेंस देती है.
शाहरुख खान: रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज
शाहरुख खान के पास एक रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज है, जो शानदार आर्कटिक व्हाइट पेंट स्कीम में है. इसकी कीमत 10.50 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है, और इसमें 6750 cc का पेट्रोल इंजन है जो 563 bhp पावर और 850 Nm टॉर्क देता है. इस लग्जरी SUV में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, AWD ड्राइव टाइप है, और यह परफॉर्मेंस और लग्जरी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है.
शाहरुख खान: BMW i8
BMW i8, एक शानदार हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार, भारत में लिमिटेड संख्या में बेची गई थी, और शाहरुख खान के पास ऐसी ही एक कार है. इसमें 1499 cc का इंजन है जो 228 bhp पावर और 320 Nm टॉर्क देता है, साथ में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और 4WD ड्राइव टाइप है. इसकी कीमत 2.62 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है, i8 की टॉप स्पीड 250 km/h है, जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन को शानदार परफॉर्मेंस के साथ मिलाती है.