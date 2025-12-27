सलमान या शाहरुख खान? किसके गैरेज भरा है लग्जरी कारों से, यहां देखें इनका कलेक्शन

सलमान खान: ऑडी RS7

2014 में, सलमान खान ने अपनी कार कलेक्शन में ऑडी RS7 को शामिल किया था. हालांकि, ऑडी ने भारत में RS7 स्पोर्टबैक को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है, और इस मॉडल को ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है. इस परफॉर्मेंस सेडान की आखिरी कीमत 2.24 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) थी और इसमें 3996 cc का पेट्रोल इंजन था जो 591 bhp पावर देता था, साथ ही इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, 8.9 kmpl का माइलेज और चार लोगों के बैठने की जगह थी.