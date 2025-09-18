बॉलीवुड की जोड़ियाँ जिनकी केमिस्ट्री ने फैंस को किया क्रेजी, मगर रियलिटी थी कुछ और - Photo Gallery
बॉलीवुड की जोड़ियाँ जिनकी केमिस्ट्री ने फैंस को किया क्रेजी, मगर रियलिटी थी कुछ और

कभी-कभी पर्दे पर स्टार्स की केमिस्ट्री इतनी हॉट और बोल्ड लगती है कि  फैंस सचमुच  सोचने लगते है कि ये दोनों रियल लाइफ में कपल क्यों नहीं बने . तो चलिए जानते है कुछ ऐसे  सेलिब्रिटीज के बारे में  जिनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी ने आग लगा दी, लेकिन असल जिंदगी में ये कभी साथ नहीं आए

By: Komal Singh Last Updated: September 18, 2025 15:33:57 IST
1/8

शाहरुख खान – काजोल

शाहरुख खान और काजोल की रोमांटिक केमिस्ट्री आज भी ऑल- टाइम फेवरेट मानी जाती है. इन्हें रियल कपल समझ बैठे थे, लेकिन दोनों ने हमेशा कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.

2/8

सलमान खान – कैटरीना कैफ

ऑनस्क्रीन हॉटनेस और हॉटनेस और चार्म ने हर फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया. कभी असल जिंदगी में नजदीकियाँ भी रही, लेकिन वह रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका.

3/8

ऋतिक रोशन – करीना कपूर

इनकी केमिस्ट्री इतनी पॉपुलर था की दोनों के अफेयर की चर्चाएँ होने लगीं, लेकिन असल में दोनों ने कभी भी अपने अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया.

4/8

रणबीर कपूर – दीपिका पादुकोण

दोनों की ऑनस्क्रीन जोड़ी लोगों काफी पसंद आई थी और दोनों की फिल्मों को सुपरहिट बनाया. रियल में कपल रहे, लेकिन ब्रेकअप के बाद सिर्फ दोस्ती बची रही.

5/8

रणवीर सिंह – अनुष्का शर्मा

रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की जोड़ी ने फिल्म में उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को काफी हॉट लगती थी. लेकिन रियल लाइफ में दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका.

6/8

अर्जुन कपूर – परिनीति चोपड़ा

अर्जुन कपूर और परिनीति चोपड़ा का इश्कज़ादे में इंटेंस रोमांस देखने लायक था और उनके फैंस को भी काफी पसंद आया था, लेकिन ऑफ-स्क्रीन दोनों बस दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है.

7/8

सिद्धार्थ मल्होत्रा – आलिया भट्ट

स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट की की केमिस्ट्री छा गई थी जिसकी वजह से दोनो काफी चर्चा में आने लगे थे और सबको लगने लगा की दोनों सही में रिलेशनशिप में है, दोनों ने इसे रियल लाइफ में कभी माना नहीं.

8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

