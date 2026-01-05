  • Home>
  • Sakat Chauth 2026: कल रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, पूजा में जरूर शामिल करें यह चीजें, मिलेगा संपूर्ण फल

Sakat Chauth 2026: कल रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, पूजा में जरूर शामिल करें यह चीजें, मिलेगा संपूर्ण फल

Sakat Chauth 2026 Puja Samagri: 6 जनवरी को सकच चौथ या तिलकुट चौथ का व्रत रखा जाएगा. इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस व्रत में गणेश जी की पूजा कुछ चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है. 


By: Tavishi Kalra | Published: January 5, 2026 10:04:18 AM IST

1/6

Sakat Chauth Vrat

सकट चौथ का व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. यह साल की सबसे बड़ी चौथ होती है, इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु और उनके जीवन की रक्षा के लिए व्रत करती हैं.

2/6

Sakat Chauth Vrat

सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी को सुबह 8 बजकर 1 मिनट पर होगी, वहीं चतुर्थी तिथि का अंत 7 जनवरी को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगा. सकट चौथ के दिन चन्द्रोदय समय - 20:54 रहेगा.

3/6

Sakat Chauth Vrat

सकट चौथ के दिन पूजा में कुछ चीजों को जरूर शामिल किया जाता है. इन चीजों के बिना सकट चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है.

4/6

Sakat Chauth Vrat

सकट चौथ की पूजा के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा, लाल कपड़ा, चौकी, शुद्ध जल, पान, जनेऊ, सुपारी, फूल-माला, लौंग, आसन, चौकी, तिल के लड्डू, फल, कलश, दीपक, घी, दुर्वा, मोदक, दूध, व्रत कथा की पुस्तक, रोली, हल्दी आदि जैसी चीजें जरूर रखें.

5/6

Sakat Chauth Vrat

इस दिन दान का भी विशेष महत्व है. इस दिन जरूरतमदों की जरूर सामान दान में दें. ठंड के समय पड़नी वाले इस सकटचौथ के व्रत में लोगों को ठंड के कपड़े बांटे, कंबल का दान करें.

6/6

Sakat Chauth Vrat

सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है. इस दिन माताएं, पूरे दिन व्रत कर रात के समय च्रंदोदय के बाद चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं.

Tags:
Ganesh Jisakat chauth 2026sakat chauth vrat 2026sakat vrat 2026vratvrat 2026
