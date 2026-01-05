Sakat Chauth 2026: कल रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, पूजा में जरूर शामिल करें यह चीजें, मिलेगा संपूर्ण फल
Sakat Chauth 2026 Puja Samagri: 6 जनवरी को सकच चौथ या तिलकुट चौथ का व्रत रखा जाएगा. इस व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस व्रत में गणेश जी की पूजा कुछ चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है.
सकट चौथ का व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. यह साल की सबसे बड़ी चौथ होती है, इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु और उनके जीवन की रक्षा के लिए व्रत करती हैं.
सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी को सुबह 8 बजकर 1 मिनट पर होगी, वहीं चतुर्थी तिथि का अंत 7 जनवरी को सुबह 6 बजकर 52 मिनट पर होगा. सकट चौथ के दिन चन्द्रोदय समय - 20:54 रहेगा.
सकट चौथ के दिन पूजा में कुछ चीजों को जरूर शामिल किया जाता है. इन चीजों के बिना सकट चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है.
सकट चौथ की पूजा के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा, लाल कपड़ा, चौकी, शुद्ध जल, पान, जनेऊ, सुपारी, फूल-माला, लौंग, आसन, चौकी, तिल के लड्डू, फल, कलश, दीपक, घी, दुर्वा, मोदक, दूध, व्रत कथा की पुस्तक, रोली, हल्दी आदि जैसी चीजें जरूर रखें.
इस दिन दान का भी विशेष महत्व है. इस दिन जरूरतमदों की जरूर सामान दान में दें. ठंड के समय पड़नी वाले इस सकटचौथ के व्रत में लोगों को ठंड के कपड़े बांटे, कंबल का दान करें.
सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है. इस दिन माताएं, पूरे दिन व्रत कर रात के समय च्रंदोदय के बाद चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं.