Year Ender: प्यार के नाम रहा 2025! इक्का-दुक्का नहीं, इस साल रिलीज हुईं कई रोमांटिक बॉलीवुड फिल्में
Year Ender 2025: धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. लेकिन, साल 2025 में तेरे इश्क में से पहले कई रोमांटिक बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई हैं.
साल 2025 में रिलीज हुईं रोमांटिक फिल्में
विक्की कौशल की छावा, कांतारा चैप्टर 1 और थामा की कमाई के चर्चे इस साल खूब चले हैं. लेकिन, यहां हम सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों के बारे में नहीं, बल्कि साल 2025 में रिलीज होने वाली रोमांटिक फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं.
सैयारा
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है.
एक दीवाने की दीवानियत
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी-खासी कमाई की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 78.96 करोड़ की कमाई की थी.
तेरे इश्क में
कृति सेनन और धनुष स्टारर फिल्म तेरे इश्क में रिलीज के चार दिन में 60 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. इस रोमांटिक-ड्रामा फिल्म को क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस खूब पसंद कर रही है.
सनम तेरी कसम (री-रिलीज)
हर्षवर्धन राणे की फिल्म सिनेमाघरों में री-रिलीज की गई थी. इस फिल्म को जेन-जी ऑडियंस ने खूब पसंद किया था और री-रिलीज में फिल्म ने 33.18 करोड़ की कमाई की थी.
भूल चूक माफ
राजकुमार राव और वामिका गब्बी स्टारर रोम-कॉम फिल्म को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 72.73 करोड़ की कमाई की थी.
परम सुंदरी
सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी में भी रोमांस-ड्रामा देखने को मिला था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने 50 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
धड़क 2
सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर भी रिलीज हुई थी. हालांकि, फिल्म को धड़क की तरह रिस्पांस नहीं मिला. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 23.42 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
मेट्रो...इन दिनों
आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, कोंकण सेन शर्मा, अली फजल और फातिमा सना शेख की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई थी. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस पर महज 61.85 करोड़ रुपये कमाई की थी.
दे दे प्यार दे 2
अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोम-कॉम फिल्म दे दे प्यार दे का सीक्वल महज 71.45 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी. हालांकि, इस फिल्म का पहला पार्ट 100 करोड़ के पार गया था, जो साल 2019 में रिलीज हुआ था.