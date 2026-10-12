Saif Ali Khan: सालों बाद सैफ अली खान का इंस्टाग्राम डेब्यू, पहली पोस्ट में दिखा नवाबी अंदाज; इस खास इंसान को किया फॉलो
Saif Ali Khan Instagram Debut: बॉलीवुड के उन सितारों में सैफ अली खान का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया की चमक-दमक से काफी दूर रखा. लेकिन, अब एक्टर ने अचानक इंस्टाग्राम पर एंट्री लेकर फैंस को चौंका दिया है. रविवार 11 अक्टूबर 2026 को सैफ ने अपना आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया और पहला पोस्ट भी ऐसा किया, जो उनकी पर्सनैलिटी से काफी मेल खाता है.
इंस्टाग्राम पर कितने हैं सैफ अली खान के फॉलोअर्स?
एक्टर सैफ अली खान के इंस्टाग्राम पर 48.6K फॉलोअर्स हैं. अपनी पहली पोस्ट में पटौदी लाइब्रेरी को डेडिकेट की. उन्होंने लाइब्रेरी की दो फोटो शेयर कीं. फोटो में सैफ नेवी ब्लू कुर्ता पहने हुए हैं, जिस पर ऑफ-व्हाइट पाइपिंग है. इसका मतलब है कि अपने इंस्टाग्राम डेब्यू में भी सैफ ने ग्लैमर से ज़्यादा किताबों और अपनी विरासत को प्राथमिकता दी.
पहली फोटो में ऐसा है सैफ का स्टाइल
अपने इंस्टाग्राम डेब्यू की पहली फोटो में सैफ अली खान नेवी ब्लू कुर्ता पहना हुआ है. कैमरे की तरफ सीधे देखने के बजाय, वह साइड में पोज दे रहे हैं. बैकग्राउंड में पटौदी लाइब्रेरी का माहौल इस पोस्ट को और भी खास बना रहा है. सैफ ने पहली ही फोटो से अपने सोशल मीडिया स्टाइल की एक झलक दे दी.
दूसरी फोटो में सैफ किताब पढ़ते हुए दिख रहे हैं
दूसरी फोटो में सैफ आराम से बैठकर किताब पढ़ते हुए दिख रहे हैं. इसका मतलब है कि इंस्टाग्राम पर उनकी पहली पोस्ट किसी फिल्म, सेल्फी या पार्टी की तस्वीर नहीं है, बल्कि किताबों और पटौदी विरासत का रेफरेंस है.
सैफ अली खान के कैप्शन ने खींचा ध्यान
सैफ के पहले पोस्ट का कैप्शन भी काफी दिलचस्प था. उन्होंने लिखा, पटौदी लाइब्रेरी... किताबों को उनके कवर से आंकना. पहली फोटो में वह साइड में पोज देते दिख रहे हैं, जबकि दूसरी में वह किताब पढ़ते दिख रहे हैं. इस पोस्ट से यह साफ हो गया कि एक्टर का सोशल मीडिया डेब्यू थोड़ा अलग होगा.
पहले पत्नी करीना को फॉलो किया
इंस्टाग्राम पर डेब्यू करने के बाद सैफ ने सबसे पहले किसी दोस्त या को-स्टार को नहीं, बल्कि अपनी पत्नी करीना कपूर खान को फॉलो किया. करीना ने भी अपने पति को फॉलो किया, जिससे उनका सोशल मीडिया कनेक्शन फैंस के लिए खास बन गया.
करीना के इंस्टाग्राम पर पहले से ही झलकियां मौजूद थीं
सैफ भले ही सोशल मीडिया से दूर रहे हों, लेकिन फैंस करीना कपूर के इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए उनकी जिंदगी की झलकियां देख पाए हैं. फैमिली फोटो से लेकर वेकेशन और खास मौकों तक, करीना ने सैफ और उनके बच्चों से जुड़े कई पोस्ट शेयर किए हैं. अब, पहली बार सैफ का अपना पब्लिक अकाउंट है.
सैफ अली खान का फिल्मी सफर
वर्क फ्रंट की बात करें तो, सैफ अली खान को आखिरी बार प्रियदर्शन की फिल्म हैवान में देखा गया था, जो मलयालम फिल्म ओप्पम का रीमेक है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. फिलहाल, सैफ के पास राहुल ढोलकिया की हम हिंदुस्तानी है, जो खबर है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.