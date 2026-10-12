Saif Ali Khan: सालों बाद सैफ अली खान का इंस्टाग्राम डेब्यू, पहली पोस्ट में दिखा नवाबी अंदाज; इस खास इंसान को किया फॉलो

Saif Ali Khan Instagram Debut: बॉलीवुड के उन सितारों में सैफ अली खान का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया की चमक-दमक से काफी दूर रखा. लेकिन, अब एक्टर ने अचानक इंस्टाग्राम पर एंट्री लेकर फैंस को चौंका दिया है. रविवार 11 अक्टूबर 2026 को सैफ ने अपना आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया और पहला पोस्ट भी ऐसा किया, जो उनकी पर्सनैलिटी से काफी मेल खाता है.