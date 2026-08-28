Saif Ali Khan Attack: डेढ़ साल बाद आरोपी ने बदला रुख, कोर्ट में कबूलनामे की अर्जी; हमले से लेकर अब तक की क्या है पूरी कहानी?

सैफ अली खान का प्रोफेशनल फ्रंट

एक्टर सैफ अली खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म कर्तव्य 15 मई 2026 को Netflix पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें वह एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आए हैं. वहीं, सैफ अली खान अब अक्षय कुमार के साथ फिल्म हैवान में दिखाई देंगे. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और दोनों कलाकार लंबे समय बाद एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.