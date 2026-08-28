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Saif Ali Khan Attack: डेढ़ साल बाद आरोपी ने बदला रुख, कोर्ट में कबूलनामे की अर्जी; हमले से लेकर अब तक की क्या है पूरी कहानी?

Saif Ali Khan Attack Case: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में हुए हमले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. मामले में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अब कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई है. आरोपी ने अदालत से नरमी बरतने की अपील भी की है. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी.


By: Shristi S | Published: August 28, 2026 10:37:48 PM IST

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एक्टर सैफ अली खान केस में आरोपी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी - Photo Gallery
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एक्टर सैफ अली खान केस में आरोपी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शरीफुल इस्लाम ने शु्क्रवार को अदालत में आवेदन देकर कहा कि वह मामले में दोष स्वीकार करना चाहता है. उसके वकील ने बताया कि आरोपी ने कोर्ट से कम सजा देने की अपील की है. इस बीच, अदालत ने अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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सैफ अली खान पर 16 जनवरी 2025 की रात हुआ था हमला

16 जनवरी 2025 की रात सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में एक घुसपैठिया दाखिल हुआ था. पुलिस के मुताबिक, घर में चोरी की कोशिश के दौरान सैफ और आरोपी के बीच हाथापाई हुई और अभिनेता पर चाकू से कई वार किए गए. सैफ को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया.

सैफ अली खान पर हमले के बाद आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस? - Photo Gallery
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सैफ अली खान पर हमले के बाद आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस?

हमले के बाद मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. पुलिस ने 19 जनवरी 2025 को ठाणे से शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया. बाद में दाखिल चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक और DNA समेत कई सबूतों का उल्लेख किया गया.

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सैफ अली खान केस में जांच में सामने आईं कई अहम बातें

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर वारदात से एक दिन पहले इलाके की रेकी की थी. जांच में उसके सैफ के घर तक पहुंचने और वहां से निकलने से जुड़े सीसीटीवी फुटेज का भी उल्लेख किया गया. पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में आरोप लगाए हैं.

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हमले के बाद सैफ को अस्पताल में कराया गया था भर्ती

हमले में घायल होने के बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता को कई चाकू के वार लगे थे और इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी.

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सैफ हमले मामले पर पहले आरोपी ने किया था अलग दावा

यह भी इस मामले का अहम पहलू है कि आरोपी ने पहले अदालत में दाखिल अपनी जमानत याचिका में खुद को निर्दोष बताया था और दावा किया था कि उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है. अब करीब डेढ़ साल बाद उसने दोष स्वीकार करने की इच्छा जताते हुए नया रुख अपनाया है.

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सैफ अली खान का प्रोफेशनल फ्रंट

एक्टर सैफ अली खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म कर्तव्य 15 मई 2026 को Netflix पर स्ट्रीम हो रही है. इसमें वह एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आए हैं. वहीं, सैफ अली खान अब अक्षय कुमार के साथ फिल्म हैवान में दिखाई देंगे. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है और दोनों कलाकार लंबे समय बाद एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.

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