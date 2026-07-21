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₹8 करोड़ के इस सादगी भरे आशियाने में रहती हैं रामायणम् की सीता; हर कोना बयां करता है भारतीय संस्कृति की खूबसूरती

Sai Pallavi House: साउथ इंडियन सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी जल्द ही बड़े पर्दे पर देवी सीता का रोल निभाती हुई नजर आएंगी. वह फिल्म रामायण पार्ट 1 को लेकर लगातार लाइमलाइट में हैं. ग्लैमर और दिखावे से दूर, तमिलनाडु के कोयंबटूर में उनका शानदार घर भी चर्चा में है. इस खूबसूरत घर की कीमत ₹5 से ₹8 करोड़ के बीच है. लग्ज़री या मॉडर्न दिखावे के बजाय, इस घर की तारीफ भारतीय कल्चर, शांति, पारंपरिक इंटीरियर और हरियाली को अपनाने के लिए की जा रही है. ऐसे में चलिए देखें साई पल्लवी के घर की झलक.


By: Shristi S | Published: July 21, 2026 3:49:10 PM IST

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साई पल्लवी का आरामदायक बेडरूम - Photo Gallery
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साई पल्लवी का आरामदायक बेडरूम

बेडरूम घर के बाकी हिस्सों की सादगी दिखाते हैं. कमरे बड़े हैं और उनमें भरपूर नेचुरल लाइट आती है. लकड़ी के बेड, शेल्फ और स्टडी टेबल से सजे इन कमरों को हल्के और शांत रंगों से और भी खूबसूरत बनाया गया है. मिनिमलिस्ट सजावट और साफ़ माहौल इन कमरों को आराम करने के लिए आइडियल बनाते हैं.

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साई पल्लवी का डाइनिंग और सिटिंग एरिया

साई पल्लवी के घर में डाइनिंग और सिटिंग एरिया एक क्लासिक फ़ैमिली-फ़्रेंडली जगह है. लकड़ी की डाइनिंग टेबल और आरामदायक कुर्सियां रखी हैं. घर का यह कोना शांत और आरामदायक है, बिना ज़्यादा दिखावटी हुए. पारंपरिक सजावट और अपनों की मौजूदगी इस जगह को सच में घर जैसा महसूस कराती है, एक ऐसी जगह जहाँ यादें बनती हैं.

साई पल्लवी के लिविंग एरिया में सिंपल इंटीरियर - Photo Gallery
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साई पल्लवी के लिविंग एरिया में सिंपल इंटीरियर

साई पल्लवी के घर का लिविंग एरिया एक खास और खूबसूरत कोना है जो उनके पूरे परिवार को एक साथ लाता है. मॉडर्न चमक-दमक से हटकर, इस जगह को आराम, शांति और घर जैसा एहसास देने के लिए सजाया गया है. कमरे में एक बड़ा, आरामदायक भूरा सोफ़ा है. बैकग्राउंड में बुकशेल्फ़ और सिंपल इंटीरियर लिविंग रूम की सादगी और क्लासिक वाइब्स को और बढ़ाते हैं.

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घर का एक खूबसूरत कोना

घर का यह कोना उनके परिवार की मज़बूत सांस्कृतिक जड़ों और आध्यात्मिक विश्वासों को खूबसूरती से दिखाता है. बैकग्राउंड में नटराज की कलात्मक पीतल की मूर्ति जगह को और बढ़ाती है. सिंपल बैकड्रॉप और न्यूट्रल पर्दों से सजा यह एरिया त्योहारों, फ़ैमिली गैदरिंग और यादगार फ़ोटो क्लिक करने के लिए एकदम सही है.

आउटडोर और गार्डन एरिया - Photo Gallery
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साई पल्लवी का आउटडोर और गार्डन एरिया

साई पल्लवी के घर में आउटडोर और गार्डन एरिया नेचर के करीब होने का एहसास कराते हैं. घने ताड़ के पेड़ों, फूलों के गमलों और हरी-भरी हरियाली से घिरा यह कोना आराम करने के लिए एकदम सही है. पत्थर की बेंच पर बैठकर, सुबह की धूप का मज़ा लेना या शाम की चाय की चुस्की लेना, बहुत ज़्यादा आराम देता है.

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सॉफ्ट-व्हाइट मार्बल और टाइल फ़्लोरिंग

साई पल्लवी के कोयंबटूर वाले घर की खूबसूरती इसकी सिंपल और क्लासिक फ़्लोरिंग में साफ़ दिखती है. पूरे घर में इस्तेमाल किया गया सॉफ्ट-व्हाइट मार्बल और टाइल फ़्लोरिंग न सिर्फ़ कमरों को बड़ा और रोशन महसूस कराता है, बल्कि ठंडक और शांति का एहसास भी कराता है. साफ़, बेदाग़ और पुरानी फ़्लोरिंग इस सिंपल इंटीरियर की खूबसूरती को और बढ़ाती है.

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