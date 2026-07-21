₹8 करोड़ के इस सादगी भरे आशियाने में रहती हैं रामायणम् की सीता; हर कोना बयां करता है भारतीय संस्कृति की खूबसूरती

Sai Pallavi House: साउथ इंडियन सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी जल्द ही बड़े पर्दे पर देवी सीता का रोल निभाती हुई नजर आएंगी. वह फिल्म रामायण पार्ट 1 को लेकर लगातार लाइमलाइट में हैं. ग्लैमर और दिखावे से दूर, तमिलनाडु के कोयंबटूर में उनका शानदार घर भी चर्चा में है. इस खूबसूरत घर की कीमत ₹5 से ₹8 करोड़ के बीच है. लग्ज़री या मॉडर्न दिखावे के बजाय, इस घर की तारीफ भारतीय कल्चर, शांति, पारंपरिक इंटीरियर और हरियाली को अपनाने के लिए की जा रही है. ऐसे में चलिए देखें साई पल्लवी के घर की झलक.