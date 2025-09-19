बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए!

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए!

Bads of Bollywood Actress: ऑर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की चारों तरफ चर्चा हो रही है. इसी बीच बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ लाइमलाइट चुराकर ले गई हैं. 

By: Prachi Tandon Last Updated: September 19, 2025 12:14:47 IST
Follow us on
Google News
बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
1/10

बॉबी देओल की 'बेटी' पर अटकी नजरें

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मच अवेटेड वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड जबरदस्त हाइप के बाद ओटीटी पर रिलीज हो गई है. लेकिन, यहां हम आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में नहीं बल्कि बॉबी देओल की खूबसूरत 'बेटी' के बारे में बात करने जा रहे हैं.

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
2/10

बॉबी देओल की रील लाइफ बेटी

फिल्मी फैंस सोच रहे होंगे बॉबी देओल की कोई बेटी ही नहीं है. तो बता दें, हम उनकी रियल नहीं, बल्कि रील लाइफ बेटी यानी साहेर बंबा के बारे में बात कर रहे हैं. जी हां, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बॉबी देओल एक सुपरस्टार का किरदार निभा रहे हैं.

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
3/10

बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बनीं बॉबी की बेटी!

वहीं, सीरीज में साहेर बंबा ने बॉबी देओल की बेटी का किरदार निभाया है. जो अपनी पहली फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है. बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी भी यहीं से शुरू होती है कि जहां बॉबी देओल नहीं चाहते कि उनकी बेटी की डेब्यू फिल्म किसी नए लड़के के अपोजिट रहे.

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
4/10

6 साल से हैं इंडस्ट्री का हिस्सा

खैर, बात करते हैं साहेर बंबा के बारे में. अगर आपको लग रहा है कि साहेर बंबा नया चेहरा हैं, तो आप गलत हैं. जी हां, वह पिछले 6 साल से फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं.

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
5/10

सनी देओल के बेटे संग किया डेब्यू

साहेर बंबा हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली हैं और एक ट्रेन्ड डांसर हैं. साहेर ने बॉलीवुड में सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ डेब्यू किया था. एक्ट्रेस की पहली फिल्म पल पल दिल के पास थी, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी.

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
6/10

इमरान हाशमी संग भी आ चुकी हैं नजर

हालांकि, साहेर बंबा की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी. जिसकी वजह से उन्हें खास पॉपुलैरिटी मिली नहीं. इसके बाद साहेर ने इमरान हाशमी के अपोजिट बी प्राक के गाने इश्क नहीं करते में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया था.

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
7/10

कई वेब सीरीज में कर चुकी हैं काम

गाने से पॉपुलर होने के बाद साहेर ने ओटीटी डेब्यू किया और सीरीज द एम्पायर से भी नाम कमाया. इसके अलावा साहेर ने रोम-कॉम वेब सीरीज दिल बेकरार में भी लीड का रोल प्ले किया है.

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
8/10

बैड्स ऑफ बॉलीवुड से मिली पॉपुलैरिटी

वहीं, अब आर्यन खान की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में साहेर ने बॉबी देओल की बेटी का किरदार निभाया है.

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
9/10

साहेर बंबा पर टिकी हैं सबकी नजरें!

साहेर बंबा का किरदार भले ही इस सीरीज में ज्यादा स्क्रीन स्पेस वाला नहीं है. लेकिन, पूरी कहानी इसी किरदार के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है.

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
10/10

इंस्टाग्राम पर रहती हैं एक्टिव

साहेर बंबा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही अपनी स्टाइलिश और बोल्ड फोटोज-वीडियो से फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं.

Tags:
Aaryan Khanbads of bollywoodbobby deolbollywood newsentertainment newsSahher Bambba
बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery
बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए! - Photo Gallery