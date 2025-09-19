बॉबी देओल की खूबसूरत ‘बेटी’ पर टिकी रह गईं सबकी नजरें, Aaryan Khan भी देखते रह गए!

बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बनीं बॉबी की बेटी!

वहीं, सीरीज में साहेर बंबा ने बॉबी देओल की बेटी का किरदार निभाया है. जो अपनी पहली फिल्म से इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है. बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कहानी भी यहीं से शुरू होती है कि जहां बॉबी देओल नहीं चाहते कि उनकी बेटी की डेब्यू फिल्म किसी नए लड़के के अपोजिट रहे.