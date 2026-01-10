विंटर में केसर बनेगा आपका शानदार हेल्थ बूस्टर, यहां जानें इसे 8 पावरफुल फायदे

सर्दियों की बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाता है

केसर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जो सर्दियों में बहुत ज़रूरी है जब सर्दी, खांसी और संक्रमण तेज़ी से फैलते हैं. क्रोसिन, क्रोसेटिन और सैफ्रानल जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, केसर इम्यून सेल्स को नुकसान से बचाता है और साथ ही पैथोजन्स से लड़ने की उनकी क्षमता को भी बेहतर बनाता है. ये कंपाउंड हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं, सूजन को कम करते हैं और मौसमी बीमारियों को रोकते हैं. सर्दियों में, ठंडे तापमान और सीमित धूप के कारण शरीर की रक्षा प्रणाली धीमी हो जाती है. केसर सफेद रक्त कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाकर और समग्र इम्यून रिस्पॉन्स का समर्थन करके इसका मुकाबला करता है. यह बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों सभी के लिए एक बेहतरीन दैनिक सर्दियों का सप्लीमेंट है.