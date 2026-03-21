निवेश में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते? तो आपके लिए ये हैं रिस्क-फ्री इनवेस्टमेंट ऑप्शंस
Safe Investment Options: शेयर बाजार में हालिया गिरावट ने यह साफ कर दिया है कि तेज़ मुनाफे की चाह में किया गया निवेश हमेशा सुरक्षित नहीं होता. जिन निवेशकों ने शॉर्ट टर्म में कमाई की उम्मीद से पैसा लगाया था, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है. बाजार कभी एक दिशा में नहीं चलता और उतार-चढ़ाव इसका स्वाभाविक हिस्सा है. ऐसे में जरूरी है कि निवेश सोच-समझकर किया जाए और जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार ही फैसले लिए जाएं. अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो सिर्फ शेयरों पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है, बल्कि सुरक्षित और संतुलित विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए.
शेयर बाजार का जोखिम समझें
शेयर बाजार में निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है. तेजी के दौर में मुनाफा आसान लगता है, लेकिन गिरावट में भारी नुकसान हो सकता है, खासकर शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए.
सिर्फ FD ही नहीं, और भी विकल्प
अधिकांश लोग बैंक FD को ही सबसे सुरक्षित मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे निवेश विकल्प मौजूद हैं, जिनमें जोखिम बेहद कम होता है और रिटर्न स्थिर मिल सकता है.
डेट म्यूचुअल फंड्स का विकल्प
डेट म्यूचुअल फंड्स निवेशकों के पैसे को बॉन्ड्स और फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं. इन्हें अनुभवी फंड मैनेजर संभालते हैं, जिससे जोखिम कम रहता है.
शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड
अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो लिक्विड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बेहतर विकल्प हैं. इनमें पैसे निकालना आसान होता है और जल्दी अकाउंट में आ जाता है.
एनसीडी में सुरक्षित निवेश
नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCD) कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर तय ब्याज मिलता है. निवेश से पहले उनकी रेटिंग देखना बेहद जरूरी होता है.
सरकारी बॉन्ड्स की मजबूती
सरकारी बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है. इनमें निश्चित ब्याज मिलता है और मूलधन सुरक्षित रहता है, जिससे जोखिम लगभग न के बराबर होता है.
पोर्टफोलियो में विविधता जरूरी
एक अच्छा निवेश पोर्टफोलियो वही होता है जिसमें अलग-अलग एसेट्स शामिल हों. इससे जोखिम कम होता है और नुकसान की संभावना घटती है.
सिर्फ शेयरों पर निर्भरता खतरनाक
अगर पोर्टफोलियो में सिर्फ शेयर ही हों, तो बाजार गिरने पर नुकसान ज्यादा होता है. इसलिए संतुलन बनाए रखना और सुरक्षित विकल्प जोड़ना बेहद जरूरी है.