आँखों को मलना आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कुछ खास तरीके जो आपको अंधा होने से बचाएंगे

हम सभी ने कभी-कभी थकान, नींद या खुजली की वजह से आँखें मली होंगी। उस पल में यह हमें आराम जैसा महसूस कराता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार आँखें मलना हमारी आँखों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है? डॉक्टरों के अनुसार, आँखें रगड़ने से कॉर्निया को नुकसान पहुँच सकता है, नजर धुंधली हो सकती है और समय के साथ डार्क सर्कल्स भी बनने लगते हैं। कई बार लोग आदतवश बिना सोचे-समझे ऐसा करते रहते हैं, लेकिन यह छोटी सी आदत भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है। सही समय पर सावधानी बरतना हमारी आँखों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। आइए जानते हैं, आँखें मलने से होने वाले बड़े नुकसान क्या-क्या हैं।