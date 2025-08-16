  • Home>
  • Gallery»
  • आँखों को मलना आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कुछ खास तरीके जो आपको अंधा होने से बचाएंगे

आँखों को मलना आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कुछ खास तरीके जो आपको अंधा होने से बचाएंगे

हम सभी ने कभी-कभी थकान, नींद या खुजली की वजह से आँखें मली होंगी। उस पल में यह हमें आराम जैसा महसूस कराता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बार-बार आँखें मलना हमारी आँखों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है? डॉक्टरों के अनुसार, आँखें रगड़ने से कॉर्निया को नुकसान पहुँच सकता है, नजर धुंधली हो सकती है और समय के साथ डार्क सर्कल्स भी बनने लगते हैं। कई बार लोग आदतवश बिना सोचे-समझे ऐसा करते रहते हैं, लेकिन यह छोटी सी आदत भविष्य में बड़ी समस्या बन सकती है। सही समय पर सावधानी बरतना हमारी आँखों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है। आइए जानते हैं, आँखें मलने से होने वाले बड़े नुकसान क्या-क्या हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 16, 2025 21:57:31 IST
Follow us on
Google News
Damage to the cornea - Photo Gallery
1/7

कॉर्निया को नुकसान

आँखों का सबसे संवेदनशील हिस्सा कॉर्निया होता है। बार-बार आँखें मलने से कॉर्निया की सतह पर खरोंच पड़ सकती है। इससे धीरे-धीरे आँखों की रोशनी कमजोर होने लगती है।

Problem of blurry vision - Photo Gallery
2/7

धुंधली नजर की समस्या

आँखें मलने से अस्थायी रूप से धुंधला दिखाई देने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कॉर्निया पर दबाव पड़ता है और आँसुओं की परत असंतुलित हो जाती है। कई बार लोग इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बार-बार ऐसा होने पर स्थायी धुंधलापन आ सकता है।

To form dark circles - Photo Gallery
3/7

डार्क सर्कल्स बढ़ना

आँखों के नीचे की त्वचा बहुत पतली और नाजुक होती है। जब हम आँखें रगड़ते हैं तो उस जगह की नाजुक रक्त नलिकाएँ टूटने लगती हैं। इससे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स बनने लगते हैं।

Increased risk of infection - Photo Gallery
4/7

इन्फेक्शन का खतरा बढ़ना

हमारे हाथ दिनभर धूल-मिट्टी और बैक्टीरिया से भरे रहते हैं। जब हम इन्हीं हाथों से आँखें रगड़ते हैं तो कीटाणु सीधे आँखों में चले जाते हैं। इससे इंफेक्शन, लालपन और जलन हो सकती है।

A threat to contact lens wearers - Photo Gallery
5/7

कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों के लिए खतरा

जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, उनके लिए आँखें मलना और भी ज्यादा हानिकारक है। लेंस पर दबाव पड़ने से वह खिसक सकता है या टूट भी सकता है, जिससे कॉर्निया को चोट पहुँच सकती है। अगर लेंस में धूल का कण फँसा हो और आप आँखें रगड़ें तो चोट और भी गहरी हो सकती है।

Wrinkles and premature aging - Photo Gallery
6/7

झुर्रियाँ और समय से पहले बूढ़ापन

आँखें मलने से केवल आँखों की सेहत ही नहीं, बल्कि चेहरे की सुंदरता पर भी असर पड़ता है। बार-बार दबाव डालने से आँखों के आसपास की त्वचा ढीली पड़ने लगती है और झुर्रियाँ जल्दी आने लगती हैं। इससे चेहरा समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है।

inkhabar Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

आँखों को मलना आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कुछ खास तरीके जो आपको अंधा होने से बचाएंगे - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आँखों को मलना आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कुछ खास तरीके जो आपको अंधा होने से बचाएंगे - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आँखों को मलना आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कुछ खास तरीके जो आपको अंधा होने से बचाएंगे - Photo Gallery
आँखों को मलना आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कुछ खास तरीके जो आपको अंधा होने से बचाएंगे - Photo Gallery
आँखों को मलना आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कुछ खास तरीके जो आपको अंधा होने से बचाएंगे - Photo Gallery
आँखों को मलना आपके लिए हो सकता है खतरनाक, जानिए कुछ खास तरीके जो आपको अंधा होने से बचाएंगे - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?