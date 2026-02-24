क्रिकेट के दो भावनात्मक पल… रिंकू का घर जानें का फैसला और सचिन की 140 रन की ऐतिहासिक पारी

Sachin Tendulkar Father Story : आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए बड़ी टेंशन की खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह अपने पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से कैंप से घर वापस आ गए हैं. वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन 22 साल पहले भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक बेहद भावनात्मक और यादगार अध्याय लिखा गया था. 1999 विश्व कप में ब्रिस्टल में खेले गए मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने केन्या के खिलाफ नाबाद 140 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने सिर्फ 101 गेंदों में यह पारी खेली और भारत को दो विकेट पर 329 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. यह मुकाबला तेंदुलकर के लिए खास तौर पर भावनात्मक था, क्योंकि वह अपने पिता के निधन के बाद सीधे इंग्लैंड लौटकर टीम से जुड़े थे.