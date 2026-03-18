fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी

fasting food: साबूदाना खिचड़ी व्रत में खाने के लिए हल्की और हेल्दी डिश मानी जाती है. इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है. खिचड़ी में साबूदाना के साथ आलू, मूँगफली, काजू, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर स्वाद बढ़ाया जा सकता है. यह जल्दी पचने वाली, ऊर्जा देने वाली और पेट हल्का रखने वाली डिश है. व्रत में इसे सुबह या दोपहर हल्का भोजन के रूप में लिया जा सकता है.