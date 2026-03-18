  • Home>
  • Gallery»
  • fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी

fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी

fasting food: साबूदाना खिचड़ी व्रत में खाने के लिए हल्की और हेल्दी डिश मानी जाती है. इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है. खिचड़ी में साबूदाना के साथ आलू, मूँगफली, काजू, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर स्वाद बढ़ाया जा सकता है. यह जल्दी पचने वाली, ऊर्जा देने वाली और पेट हल्का रखने वाली डिश है. व्रत में इसे सुबह या दोपहर हल्का भोजन के रूप में लिया जा सकता है.


By: Ranjana Sharma | Published: March 18, 2026 10:43:34 PM IST

Follow us on
Google News
fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
1/7

स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी है साबूदाना खिचड़ी

व्रत के दौरान हल्का और पचने में आसान खाना सबसे ज़रूरी होता है. साबूदाना खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी है. यह व्रत में ऊर्जा देने, पेट को हल्का रखने और लंबे समय तक एनर्जी देने का काम करती है.

You Might Be Interested In
fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
2/7

क्या है साबूदाना खिचड़ी?

साबूदाना, जिसे टेपिओका पर्ल्स भी कहते हैं, स्टार्च से भरपूर होता है. इसे पानी में भिगोकर पकाया जाता है और इसमें हल्का मसाला, घी या तेल मिलाकर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई जाती है. यह जल्दी पचती है और पेट को भारी नहीं करती, इसलिए व्रत के लिए परफेक्ट है.

fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
3/7

हेल्दी भी है

साबूदाना खिचड़ी में ज्यादा तेल या मसाले नहीं होते. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो दिनभर शरीर को ऊर्जा देते हैं. इसके अलावा, मूँगफली और काजू डालने से प्रोटीन और हेल्दी फैट भी मिल जाते हैं, जिससे यह पूरी तरह से संतुलित और हेल्दी बन जाती है.

You Might Be Interested In
fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
4/7

स्वाद के लिए टिप्स

साबूदाना खिचड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें हरी मिर्च, काजू और मूँगफली डाल सकते हैं. थोड़े से घी में भूनकर डालें और ऊपर से हरा धनिया सजाएं. इससे खिचड़ी का स्वाद बढ़ता है और खाने में क्रंच भी आता है.

fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
5/7

व्रत रेसिपी में वैरायटी

आप साबूदाना खिचड़ी में हर बार नया ट्विस्ट भी दे सकते हैं. उदाहरण के लिए, आलू और पुदीना डालकर बनाएं, या नारियल और शहद मिलाकर हल्का स्वीट फ्लेवर दें. मूँगफली और मूली के साथ हल्का मसाला डालकर भी इसे अलग टेस्ट दे सकते हैं.

fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
6/7

कब और कैसे खाएं

व्रत में सुबह या दोपहर हल्का खाना सबसे अच्छा माना जाता है. साबूदाना खिचड़ी पेट को हल्का रखती है और ऊर्जा देती है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती. इसे खाने के बाद आप आराम से व्रत का बाकी दिन एंजॉय कर सकते हैं.

You Might Be Interested In
fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
7/7

आसान बनाने की ट्रिक

साबूदाना को पकाने से पहले कम से कम आधा घंटे पानी में भिगो दें. मध्यम आंच पर घी और मसाले डालकर पकाएं. 10-15 मिनट में खिचड़ी तैयार हो जाती है और इसे जल्दी से बनाना संभव होता है. इससे समय की बचत होती है और स्वाद भी बढ़ जाता है.

Tags:
healthy fasting foodsabudana khichdi
fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery
fasting food:  हल्की और टेस्टी, नवरात्र व्रत के लिए बेस्ट साबूदाना खिचड़ी - Photo Gallery