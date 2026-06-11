62 लाख का आलीशान घर, लाखों की संपत्ति…कर्ज में डूबी सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?
Saayoni Ghosh Political Career: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी के विधायकों और सांसदों के टूटने का सिलसिला जारी है. एक तरफ जहां टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है. दूसरी तरफ टीएमसी के 19 सांसदों ने अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन देने का मन बना लिया है. हर दिन टीएमसी के विधायकों और सांसदों के टूटने की खबर सामने आ रही है. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि टीएमसी के 19 बागी सांसदों में सायोनी घोष का नाम भी बताया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं सायोनी घोष कौन हैं?
कौन हैं सायोनी घोष?
सायोनी घोष पश्चिम बंगाल के जादवपुर से टीएमसी की लोकसभा सांसद हैं. हालांकि, अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भी बागी सांसदों के साथ पार्टी छोड़ सकती है.
17 साल की उम्र में शुरू की थी एक्टिंग
सायोनी घोष ने 17 साल की उम्र से एक्टिंग शुरू कर दी थी. उन्होंने साल 2010 में टेलीफिल्म इच्छे दाना से बंगाली इंडस्ट्री में एक्टिंग की शुरुआत की थी.
बड़े पर्दे का किया रुख
टेलीफिल्म में काम करने के बाद सायोनी घोष ने बड़े पर्दे का रुख किया. उनकी पहली फिल्म ‘नोटोबोर नोटआउट’ थी.
किन फिल्मों में किया काम?
सायोनी ने 'शोतरु', 'कनामाची', 'अंतराल', 'एकला चलो', 'अमर सहोर', 'बिटनून', 'मैयर बिये' और 'राजकहिनी' जैसी फिल्मों में काम किया.
कलकत्ता फुटबॉल लीग में की को-होस्टिंग
सायोनी ने 2013 और 2014 में जलशा मूवीज के लिए लाइव टेलीकास्ट के दौरान कलकत्ता फुटबॉल लीग की को-होस्टिंग भी की थी.
सायोनी ने राजनीति में कब रखा कदम?
सायोनी घोष ने साल 2021 में राजनीति में कदम रखा. ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हुई. पहली बार आसनसोल विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
2023 में टीएमसी यूथ विंग की बनीं प्रेसिडेंट
सायोनी घोष साल 2023 में टीएमसी यूथ विंग की प्रेसिडेंट बनीं और 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर संसद पहुंची.
सायोनी घोष की नेटवर्थ कितनी है?
साल 2024 में लोकसभा चुनाव में दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार, सायोनी घोष की कुल संपत्ति 91.89 लाख रुपये है. वहीं, उनके ऊपर 59 लाख रुपये का कर्ज है. इसके अलावा, उनके पास 62.64 लाख रुपये का आलीशान घर है.