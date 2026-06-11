62 लाख का आलीशान घर, लाखों की संपत्ति…कर्ज में डूबी सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?

Saayoni Ghosh Political Career: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी के विधायकों और सांसदों के टूटने का सिलसिला जारी है. एक तरफ जहां टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है. दूसरी तरफ टीएमसी के 19 सांसदों ने अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन देने का मन बना लिया है. हर दिन टीएमसी के विधायकों और सांसदों के टूटने की खबर सामने आ रही है. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि टीएमसी के 19 बागी सांसदों में सायोनी घोष का नाम भी बताया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं सायोनी घोष कौन हैं?