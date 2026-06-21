जेल, बीमारी और खुदकुशी का ख्याल… जब गर्लफ्रेंड ने बचाई क्रिकेटर की जिंदगी, दिल छू लेगी ये लव स्टोरी

S Sreesanth Love Story: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत अपने करियर के दौरान अक्सर विवादों में रहे हैं. साल 2008 के आईपीएल में एस श्रीसंत का हरभजन सिंह के साथ थप्पड़कांड हो गया था. इसके बाद IPL 2013 में श्रीसंत पर स्पॉट फिक्सिंग का भी आरोप लगा. इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इन सभी मुश्किलों में उनके साथ उनकी वाइफ हमेशा खड़ी रहीं. एस श्रीसंत की वाइफ भुवनेश्वरी कुमारी ने उनके करियर के हर उतार-चढ़ाव में उनका साथ दिया. पढ़िए श्रीसंत और भुवनेश्वरी की लव स्टोरी…