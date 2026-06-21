जेल, बीमारी और खुदकुशी का ख्याल… जब गर्लफ्रेंड ने बचाई क्रिकेटर की जिंदगी, दिल छू लेगी ये लव स्टोरी
S Sreesanth Love Story: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत अपने करियर के दौरान अक्सर विवादों में रहे हैं. साल 2008 के आईपीएल में एस श्रीसंत का हरभजन सिंह के साथ थप्पड़कांड हो गया था. इसके बाद IPL 2013 में श्रीसंत पर स्पॉट फिक्सिंग का भी आरोप लगा. इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इन सभी मुश्किलों में उनके साथ उनकी वाइफ हमेशा खड़ी रहीं. एस श्रीसंत की वाइफ भुवनेश्वरी कुमारी ने उनके करियर के हर उतार-चढ़ाव में उनका साथ दिया. पढ़िए श्रीसंत और भुवनेश्वरी की लव स्टोरी…
पहली नजर में प्यार
एस श्रीसंत और भुवनेश्वरी कुमारी की पहली मुलाकात साल 2007 में ग्वालियर में हुई थी. उस समय श्रीसंत अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, जबकि भुवनेश्वरी स्कूल जाती थी. एक इंटरव्यू में भुवनेश्वरी ने बताया था कि श्रीसंत उनके स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आए थे. भुवनेश्वरी को देखते ही श्रीसंत पहली नजर में अपना दिल हार बैठे थे.
दूसरी मुलाकात की कहानी
श्रीसंत और भुवनेश्वरी की अगली मुलाकात डाइनिंग टेबल पर हुई. श्रीसंत ने हिम्मत दिखाकर भुवनेश्वरी कुमारी से उनका फोन नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. इसके बाद श्रीसंत ने टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिखकर टेबल पर रखा और चले गए.
6 साल डेटिंग के बाद शादी
नंबर मिलने के बाद श्रीसंत और भुवनेश्वरी की बातचीत शुरु हुई. कुछ ही समय में उनकी दोस्ती हो गई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इसके बाद उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया. श्रीसंत ने भुवनेश्वरी से वादा किया था कि भारत के लिए 2011 के वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद वे उनके घर आकर भुवनेश्वरी का हाथ मांगेंगे.
कौन हैं भुवनेश्वरी कुमारी?
एस श्रीसंत की वाइफ भुवनेश्वरी कुमारी राजस्थान के दीवानपुरा के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह पेशे से एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं. इंस्टाग्राम पर भुवनेश्वरी के 44 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
शादी के बीच विवाद में फंसे श्रीसंत
साल 2013 में भुवनेश्वरी से शादी करने से पहले एस श्रीसंत पर आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लग गया. इसके चलते श्रीसंत गिरफ्तार हो गए और उन पर बीसीसीआई ने आजीवन बैन लगा दिया. हालांकि बाद में बैन को सिर्फ 7 साल का कर दिया था, जो 2020 में ही खत्म हो गया है.
जमानत पर हुआ रोका
IPL स्पॉट फिक्सिंग के मामले में श्रीसंत को तिहाड़ जेल में बंद किया गया था. वह अक्सर जमानत पर अपने परिवार से मिलने आया करते थे. जब पांचवीं मुलाकात में अपने परिवार से मिले, जब उनका भुवनेश्वर से रोका (सगाई) हुआ.
जेल में टूट चुके थे श्रीसंत
एस श्रीसंत ने कई इंटरव्यू में बताया कि वह जेल में पूरी तरह टूट गए थे. वह डिप्रेशन में चले गए थे और उन्हें सुसाइड करने के ख्याल आ रहे थे. इन सभी के बीच उनके जीने की सबसे बड़ी वजह उनकी गर्लफ्रेंड भुवनेश्वर ही थीं.
2013 में रचाई शादी
आखिरकार विवादों के बीच श्रीसंत और भुवनेश्वरी ने 12 दिसंबर 2013 को केरल के गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर में साउथ इंडियन और राजस्थानी पारंपरिक तौर-तरीकों से शादी रचाई. शादी के बात कपल ने भव्य रिसेप्शन का भी आयोजन किया, जिसमें क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.
2 बच्चों के माता-पिता
एस श्रीसंत और भुवनेश्वरी कुमार 2 बच्चों के माता-पिता हैं. भुवनेश्वरी ने साल 2015 में पहली बार अपनी बेटी को जन्म दिया. इसके बाद साल 2016 में श्रीसंत के घर बेटे का आगमन हुआ. फिलहाल एस श्रीसंत अपनी वाइफ बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.