Putin Ghost Train: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास है ‘घोस्ट ट्रेन’, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

Vladimir Putin Ghost Train: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अपने सबसे अहम दौर में पहुँच गया है. शुक्रवार को डिप्लोमैटिक एक्टिविटी, ऑफिशियल रिसेप्शन और हाई-लेवल मीटिंग्स से भरा रहा. गुरुवार रात प्रधानमंत्री के घर पर प्राइवेट डिनर के साथ शुरू हुए इस दौरे ने आज कई बड़े फैसलों और संकेतों के साथ भारत-रूस पार्टनरशिप को एक नई दिशा दी है. सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन का शानदार स्वागत किया गया, जिसमें 21 तोपों की सलामी, तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शामिल था. इसके बाद पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर सीधे हैदराबाद हाउस चले गए, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बाइलेटरल मीटिंग शुरू हुई.