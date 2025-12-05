Putin Ghost Train: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास है ‘घोस्ट ट्रेन’, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

  • Home>
Vladimir Putin Ghost Train: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अपने सबसे अहम दौर में पहुँच गया है. शुक्रवार को डिप्लोमैटिक एक्टिविटी, ऑफिशियल रिसेप्शन और हाई-लेवल मीटिंग्स से भरा रहा. गुरुवार रात प्रधानमंत्री के घर पर प्राइवेट डिनर के साथ शुरू हुए इस दौरे ने आज कई बड़े फैसलों और संकेतों के साथ भारत-रूस पार्टनरशिप को एक नई दिशा दी है. सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन का शानदार स्वागत किया गया, जिसमें 21 तोपों की सलामी, तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत शामिल था. इसके बाद पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर सीधे हैदराबाद हाउस चले गए, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बाइलेटरल मीटिंग शुरू हुई.


1/6

पुतिन की "घोस्ट ट्रेन"

अब इन सबके बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चर्चित "घोस्ट ट्रेन" को लेकर एक बार फिर से चर्चा गरमा गई है और उससे जुड़ी सच्चाई को यहां उजागर करता है. पुतिन 4–5 दिसंबर 2025 को भारत दौरे पर हैं, जिसके बीच उनके आलीशान किले, निजी विमान, नौका और महंगी जीवनशैली की तरह उनकी रहस्यमयी ट्रेन भी सुर्खियों में है.

2/6

घोस्ट ट्रेन की सच्चाई

घोस्ट ट्रेन नाम सुनकर कई लोग इसे भूतों से जुड़ा समझ लेते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है. इस ट्रेन में किसी तरह की अलौकिक चीज़ नहीं, बल्कि यह असल में पुतिन की सुपर-सीक्रेट, बख्तरबंद और हाई-टेक निजी ट्रेन है. यही रहस्य और गोपनीयता इसे “घोस्ट ट्रेन” का नाम दिलाते हैं.

3/6

रूस में ज्यादातर इसी ट्रेन से यात्रा करते हैं पुतिन

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेन का कोई आधिकारिक नाम नहीं है. इसे खास तौर पर राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए तैयार किया गया है. माना जाता है कि पुतिन देश के अंदर अधिकतर यात्राएं इसी ट्रेन से करना पसंद करते हैं ताकि हवाई यात्रा से जुड़े सुरक्षा जोखिमों से बचा जा सके.

4/6

इस ट्रेन के बारे में रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

जिरकॉन सर्विस नामक रूसी कंपनी के लीक दस्तावेजों के अनुसार, इस ट्रेन में 20 से अधिक कैरिज, मजबूत बख्तरबंद ढांचा और लक्ज़री सुविधाएं मौजूद हैं—जिनमें जिम, स्पा, कॉस्मेटोलॉजी सेंटर और अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल हैं.

5/6

सुरक्षित और एडवांस

इसकी संरचना इतनी सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत है कि इसे सामान्य ट्रैकिंग सिस्टम से भी पकड़ पाना मुश्किल है, जिससे यह और भी
रहस्यमयी बन जाती है.

6/6

पुतिन का सुरक्षित किला

पुतिन की घोस्ट ट्रेन कोई डरावनी नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता सुरक्षित किला है, जिसका इस्तेमाल वह अपनी गोपनीय और सुरक्षित घरेलू यात्राओं के लिए करते हैं.

