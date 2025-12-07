Russian Crude Oil: आज हर भारतीय रोजमर्रा की जिंदगी में करता है रूस के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, नहीं होगी इस बात की जानकारी

Russion Crude Oil India: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं. आमतौर पर उनकी यात्राओं में रक्षा सौदे ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन भारत-रूस संबंधों का एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू भी है, जिसके बारे में आम भारतीय को अक्सर जानकारी नहीं होती—और वह है रूसी कच्चा तेल, जिसका उपयोग हर भारतीय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करता है.