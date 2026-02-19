रुपाली गांगुली को मिला ‘आइकॉनिक गोल्ड अवॉर्ड 2026’ , मां रजनी गांगुली ने स्टेज पर किया धुरंधर के गाने पर डांस

Rupali Ganguly Won Iconic Gold Award: रुपाली गांगुली को टेलीविजन इंडस्ट्री में उनके शानदार योगदान के लिए ‘आइकॉनिक गोल्ड अवॉर्ड 2026’ से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें उनके लोकप्रिय शो अनुपमा में निभाए गए दमदार किरदार और लंबे समय से टीवी जगत में उनके प्रभावशाली काम के लिए दिया गया है. खास बात यह रही कि यह अवॉर्ड न केवल रुपाली के लिए, बल्कि उनके परिवार के लिए भी बेहद यादगार बन गया.