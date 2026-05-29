  • Home>
  • Gallery»
  • Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर?

Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर?

Rule Change 1st june 2026: हर महीने के शुरूआत में कुछ जरूरी बदलाव होते हैं, जिनका असर आम जन की जेब पर पड़ता है. इसी के चलते 1 जून से कई नए नियम लागू होने वाले हैं. जिसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. जिसमें LPG, पैन, आधार और एटीएम से जुड़े कई नियम शामिल हैं. ये नए नियम आपके खर्च और बचत को प्रभावित करेंगे. मई के महीने में पेट्रोल-डीजल से लेकर दूध के दाम भी बढ़ गए हैं. जिसका असर आपके जेब पर पड़ता नजर आ रहा है. 1 जून से होने वाले बदलाव आपके लिए राहत लेकर आएंगे या नई परेशानियां जानें यहां….


By: Preeti Rajput | Published: May 29, 2026 9:27:38 AM IST

Follow us on
Google News
Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर? - Photo Gallery
1/7

LPG के नए नियम

हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की नई कीमतों का ऐलान किया जाता है. 1 जून को भी अब नई दरों का ऐलान किया जाएगा. इससे पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थीं. लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल में लाए जाने वाले 19 किलों वाले सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे. पश्चिम एशिया के तनाव को देखते हुए एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं.

You Might Be Interested In
ऐसे करें मिनटों में चेक - Photo Gallery
2/7

आधार कार्ड से जुड़ा अपडेट

अगर आपको आधार कार्ड अपडेट कराना है, तो 14 जून से पहले कर लें. क्योंकि इसके बाद आपको अपडेट के लिए पैसे देने होंगे. अगर आप 14 जून के बाद ऑनलाइन आधार अपडेट करते हैं तो आपको ₹25 चार्ज लिया जाएगा. वहीं अगर आप आधार केंद्र पर जाकर अपडेट करते हैं तो ₹50 चार्ज देना होगा.

Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर? - Photo Gallery
3/7

पैन कार्ड से जुड़ा बदलाव

पैन से जुड़े नए नियम आयकर विभाग द्वारा लागू कर दिए गए हैं. जिसके मुताबिक, बिना पैन कार्ड को कुछ ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं. जैसे पहले 50000 रुपये से अधिक राशी जमा करने पर पैन कार्ड की जरूरत होती थी. वहीं अब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए पैन के नियम को और मजबूत कर दिया गया है.

You Might Be Interested In
ATM - Photo Gallery
4/7

एटीएम में भी किया गया बदलाव

1 जून से एटीएम से कैश निकालना, पैसे जमा करना और मिनी स्टेटमेंट निकालने वाले अब अधिक चार्ज देना होगा. एक महीने में केवल 5 फ्री ट्रांजैक्शन ही ATM से किए जाएंगे. मेट्रो सिटी में दूसरे बैंक के एटीएम से केवल 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे. अगर आप इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अतिरिक्त भुगतान देना होगा.

Best FD Rates for Seniors - Photo Gallery
5/7

एफडी की ब्याज दरों में बड़ा बदलाव

जानकारी के मुताबिक, सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक एफडी की ब्याज दरों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इसके साथ ही कुछ स्पेशन FD स्किम बंद की जाएंगी. जून महीने में अगर आप FD पर विचार कर रहे हैं, तो बैंक से पूरी जानकारी जरूर ले लें.

BHIM UPI Apps - Photo Gallery
6/7

UPI का नया नियम

जून में यूपीआई से जुड़ा नया नियम लागू किया जाएगा. इस नियम के तहत पेमेंट करने से पहले रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का नाम दिखाना जरूरी होगा. ताकी पैसे भेजते समय पता लग सकें, कि भुगतान सही जगह किया जा रहा है या नहीं.

You Might Be Interested In
Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर? - Photo Gallery
7/7

सोलर पैनल के नियमों में बदलाव

सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है. लेकिन 1 जून से नए नियम लागू हो रहे हैं. अब सब्सिडी का फायदा सिर्फ उन्हीं सोलर पैनलों पर मिलेगा जो सरकार से अप्रूव्ड होंगे.

Tags:
Rule Changesutility news
Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर? - Photo Gallery
Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर? - Photo Gallery
Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर? - Photo Gallery
Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर? - Photo Gallery