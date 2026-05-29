Rule Change 1st june 2026: रसोई से लेकर बैंकिंग तक, 1 जून से बदलने जा रहे हैं ये 7 बड़े नियम; जानें आप पर क्या होगा असर?

Rule Change 1st june 2026: हर महीने के शुरूआत में कुछ जरूरी बदलाव होते हैं, जिनका असर आम जन की जेब पर पड़ता है. इसी के चलते 1 जून से कई नए नियम लागू होने वाले हैं. जिसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. जिसमें LPG, पैन, आधार और एटीएम से जुड़े कई नियम शामिल हैं. ये नए नियम आपके खर्च और बचत को प्रभावित करेंगे. मई के महीने में पेट्रोल-डीजल से लेकर दूध के दाम भी बढ़ गए हैं. जिसका असर आपके जेब पर पड़ता नजर आ रहा है. 1 जून से होने वाले बदलाव आपके लिए राहत लेकर आएंगे या नई परेशानियां जानें यहां….