Rules Change: महंंगा हुआ सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला! 1 फरवरी से बदल गए नियम; जानें कितनी बढ़ जाएगी कीमत?

Rule Change 1st February: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 (Budget 2026-27) का बजट पेश करने जा रही हैं. लेकिन बजट से पहले ही सिगरेट, तंबाकू, सिलेंडर और पान मसाला महंगा होने जा रहा है. वैसे तो हर महीने के पहली तारीख आम लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आती है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर होता है. फरवरी की शुरुआत भी कुछ इसी तरह से होने जा रही है. इन बदलावों का असर भारत के सभी नागरिकों पर पड़ने वाला है. बता दें कि सरकार और संबंधित विभाग समय-समय पर नीतियों, योजनाओं और कीमतों में बदलाव करती रहती है, ताकी आर्थिक संतुलन बना रहे.