August 1 Rule Changes 2026: 1 अगस्त से LPG, बैंक और रेलवे में भारी बदलाव! हर घर और हर जेब पर पड़ेगा सीधा असर
August 1 Rule Changes 2026: 1 अगस्त 2026 से देश भर में लेन-देन से जुड़े कई ज़रूरी नियम बदल जाएंगे. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के खर्च, बैंकिंग लेन-देन, यात्रा और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा. रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर LPG सिलेंडर की कीमतों, इनकम टैक्स रिटर्न, क्रेडिट कार्ड के नियमों और आधार से जुड़े KYC प्रोसेस तक, कई ज़रूरी बदलाव होंगे. नया महीना शुरू होने से पहले इन नियमों को जानना ज़रूरी है. नहीं तो आपको जुर्माना या दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग
1 अगस्त से भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रोसेस में बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, टोकन बांटने का प्रोसेस उसी समय शुरू होगा जब तत्काल बुकिंग शुरू होगी. जिससे यात्रियों की परेशानी कम हो जाएगी.
ITR देर से फाइल करने पर पेनल्टी
फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 थी. जिन लोगों ने इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, उन्हें अब लेट फीस देनी पड़ सकती है.
क्रेडिट कार्ड और FD नियमों में बदलाव
1 अगस्त से बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस बदल सकते हैं. रिवॉर्ड पॉइंट्स, सालाना फीस, सर्विस चार्ज और दूसरी सुविधाओं में बदलाव होने की संभावना है. इसके अलावा, कुछ बैंकों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की मीटिंग के दौरान रेपो रेट में बदलाव करने का फैसला किया है.
LPG सिलेंडर की कीमत
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की नई कीमतों की घोषणा करती हैं. 1 अगस्त, 2026 को भी LPG की कीमतों में बदलाव की संभावना है.
आधार से जुड़े KYC प्रोसेस में बदलाव
1 अगस्त से कस्टमर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन (KYC) प्रोसेस में भी बड़ा बदलाव होगा. बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां सेंट्रल नो योर कस्टमर (CKYC) 2.0 सिस्टम लागू करेंगी.