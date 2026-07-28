August 1 Rule Changes 2026: 1 अगस्त से LPG, बैंक और रेलवे में भारी बदलाव! हर घर और हर जेब पर पड़ेगा सीधा असर

August 1 Rule Changes 2026: 1 अगस्त 2026 से देश भर में लेन-देन से जुड़े कई ज़रूरी नियम बदल जाएंगे. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी के खर्च, बैंकिंग लेन-देन, यात्रा और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा. रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर LPG सिलेंडर की कीमतों, इनकम टैक्स रिटर्न, क्रेडिट कार्ड के नियमों और आधार से जुड़े KYC प्रोसेस तक, कई ज़रूरी बदलाव होंगे. नया महीना शुरू होने से पहले इन नियमों को जानना ज़रूरी है. नहीं तो आपको जुर्माना या दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.