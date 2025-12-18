  • Home>
  • सर्दी में बेहतरीन सेहत के लिए अपनाएं न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर के ये 3 आसान टिप्स, रहेंगे चुस्त-दुरुस्त

सर्दी में बेहतरीन सेहत के लिए अपनाएं न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर के ये 3 आसान टिप्स, रहेंगे चुस्त-दुरुस्त

Rujuta Diwekar Winter Health Tips: अगर आप घने बाल, भरपूर एनर्जी और बिना ब्लोटिंग वाला पेट चाहते हैं तो फेमस न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर के इन 3 आसान विंटर हेल्थ रूल्स को फॉलो करें. हफ्ते में बाजरे की रोटी और 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से लेकर फोन डिटॉक्स कॉर्नर तक, आसान, सेलिब्रिटी-अप्रूव्ड आदतों से अपनी सीज़नल चमक पाएं.


By: Sohail Rahman | Published: December 18, 2025 8:43:56 PM IST

Nutritionist Rujuta Diwekar - Photo Gallery
1/10

इस सर्दी में आपको ये तीन आसान हेल्थ रूल्स जरूर फॉलो करने चाहिए - न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (This winter, you should definitely follow these three easy health rules - Nutritionist Rujuta Diwekar)

करीना की न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने घने बालों और नॉन-स्टॉप एनर्जी के लिए 3 आसान रूल्स बताए हैं! उनका सीक्रेट: हफ्ते में एक अनाज + 5 मिनट का हैक + फोन ट्रिक = सेलेब जैसी चमक पाएं. बिना ब्लोटिंग वाले पेट का जादू भी. सीजन खत्म होने से पहले अभी ट्राई करें!

Rujuta 3 Winter Rules - Photo Gallery
2/10

रुजुता के 3 विंटर रूल्स (Rujuta 3 Winter Rules)

हफ्ते में बाजरे की रोटी घने बालों, भरपूर एनर्जी, मज़बूत इम्यूनिटी देती है. आपकी शानदार चमक आज से शुरू होती है.

Millet is a winter superpower - Photo Gallery
3/10

विंटर सुपरपावर है बाजरा (Millet is a winter superpower)

बाजरे का सेवन करने से बालों का झड़ना कम करता है, एनर्जी बढ़ाता है, हर हफ्ते इम्यूनिटी मज़बूत करता है. अगर आप पूरे दिन गर्मी और एनर्जी पाना चाहते हैं तो रिफाइंड अनाज की जगह बाजरा खाएं.

Delicious millet recipes - Photo Gallery
4/10

स्वादिष्ट बाजरे की रेसिपी (Delicious millet recipes)

सुंदर और खूबसूरत बालों, एनर्जी, इम्यूनिटी के लिए हर हफ्ते बूस्ट के लिए बाजरा से बने लड्डू स्नैक्स, गरमा गरम राब, मीठा शीरा और पौष्टिक रोटी बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं.

Bloat-proof millet hacks - Photo Gallery
5/10

ब्लोटिंग-प्रूफ बाजरे के हैक्स (Bloating-proof millet hacks)

सर्दियों में पेट के लिए आटे में घी/मक्खन या 50% चावल का आटा मिलाएं. उसके बाद गुड़, लहसुन की चटनी और हल्दी के अचार के साथ खाएं.

5 minute glow stretch - Photo Gallery
6/10

5-मिनट का ग्लो स्ट्रेच (5-minute glow stretch)

रोजाना पीठ और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग से पोस्चर ठीक होता है और मोबिलिटी भी बढ़ती है. सर्दियों में भरपूर एनर्जी के लिए बाजरे के साथ करें. इसका सेवन करने के बाद आपको तुरंत फॉलो करना होगा.

Screen Detox Zone - Photo Gallery
7/10

स्क्रीन डिटॉक्स जोन (Screen Detox Zone)

सिर्फ एक जगह पर खड़े होकर स्क्रॉल करें. टेबल, बिस्तर, बाथरूम में फोन नहीं. फोकस वापस पाएं, गहरी नींद लें. सर्दियों में डिजिटल शांति वापस पाएं.

Winter Wellness Triple - Photo Gallery
8/10

विंटर वेलनेस ट्रिपल (Winter Wellness Triple)

घने बाल, जबरदस्त एनर्जी, बुलेटप्रूफ इम्यूनिटी. रुजुता की गेम-चेंजिंग तिकड़ी. आपकी सीजनल हेल्थ क्रांति शुरू होती है.

30 day Winter Glow Plan - Photo Gallery
9/10

30-दिन का विंटर ग्लो प्लान (30-day Winter Glow Plan)

हर हफ्ते घी-बाजरा, रोज़ाना स्ट्रेचिंग, स्क्रीन ज़ोन लॉकडाउन. बालों में चमक देखें, एनर्जी बढ़ती हुई देखें, शरीर को स्वस्थ देखें. सर्दियों में ग्लो की गारंटी.

Disclaimer - Photo Gallery
10/10

Disclaimer

इस प्लेटफ़ॉर्म पर दी गई जानकारी सिर्फ़ सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर मेडिकल सलाह, निदान या इलाज का विकल्प नहीं है. स्वास्थ्य, फ़िटनेस या सुंदरता से जुड़ी किसी भी चिंता के लिए हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

