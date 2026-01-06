  • Home>
  ठंड में खूबसूरती और सेहत का राज! रुजुता दिवेकर बता रही हैं 3 विंटर सुपरफूड्स

ठंड में खूबसूरती और सेहत का राज! रुजुता दिवेकर बता रही हैं 3 विंटर सुपरफूड्स

सर्दियों में आपको रूखी त्वचा, बालों का झड़ना, कम एनर्जी और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर तीन असरदार, मौसमी खाने की चीज़ें बता रही हैं जो आपको ठंड के महीनों में स्वस्थ, चमकदार और एनर्जेटिक रखेंगी.


By: Anshika thakur | Published: January 6, 2026 12:24:56 PM IST

Pearl Millet
1/7

बाजरा

बाजरा ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो मज़बूत हड्डियों, स्वस्थ बालों और लगातार एनर्जी के लिए ज़रूरी हैं. सर्दियों में अपने शरीर को पोषण देने और गर्म रखने के लिए इसे रोटी, गर्म दलिया या मीठे लड्डू के रूप में खाएँ.

bajra roti
2/7

बाजरा फायदेमंद क्यों है?

यह बाजरा बालों का झड़ना कम करने में मदद करता है हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है और आपकी एनर्जी लेवल को स्थिर रखता है. यह ठंडे सर्दियों के महीनों में आरामदायक नाश्ते या शाम के स्नैक के लिए एकदम सही है

Undhiyo
3/7

उंधियू

उंधियू दालों, जड़ वाली सब्जियों और जंगली साग का एक मौसमी मिश्रण है. यह एक नेचुरल प्रीबायोटिक है जो पेट की सेहत को बेहतर बनाता है पाचन में मदद करता है और सर्दियों की इस एक पौष्टिक डिश में ढेर सारे पोषक तत्व देता है.

Undhiyo
4/7

उंधियू खाने के फायदे

हफ्ते में एक या दो बार उंधियू जैसी मिक्स वेजिटेबल डिश खाने से पाचन मजबूत होता है पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है और हेल्दी मेटाबॉलिज्म बनाए रखने में मदद मिलती है. सर्दियों के महीनों में अपने पेट और पूरी सेहत को खुश रखने के लिए यह एक ज़रूरी डिश है.

coconut
5/7

सूखा नारियल

सूखे नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं और आपकी स्किन को मुलायम रखते हैं. यह एनर्जी बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन स्नैक है, खासकर आलस भरे या ठंडी सर्दियों की सुबह में.

Winter Superfoods
6/7

मूड और एनर्जी के फायदे

अपने न्यूट्रिशनल फायदों के अलावा सूखा नारियल मूड को बेहतर बनाता है सर्दियों की सुस्ती से लड़ता है और आपको एक्टिव रखता है. यह कैफीन या मीठे स्नैक्स का एक नेचुरल, हेल्दी विकल्प है जो लगातार एनर्जी देता है.

Winter Superfoods
7/7

सर्दियों के लिए हेल्दी टिप

अपनी सर्दियों की डाइट में बाजरा, उंधियू और सूखा नारियल शामिल करें. रुजुता दिवेकर ठंडे महीनों में हेल्दी, पोषित और एनर्जेटिक रहने के लिए लोकल, मौसमी और पारंपरिक सुपरफूड खाने पर ज़ोर देती हैं.

ठंड में खूबसूरती और सेहत का राज! रुजुता दिवेकर बता रही हैं 3 विंटर सुपरफूड्स - Photo Gallery

