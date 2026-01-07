क्रीम और झांसे नहीं, बस रुजुता दिवेकर का आसान स्किनकेयर!
करीना कपूर और सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर प्रोडक्ट्स के बजाय लाइफस्टाइल पर ज़ोर देती हैं. उनकी ग्लोइंग स्किन सही हाइड्रेशन, पर्याप्त नींद, रेगुलर एक्सरसाइज़ और गुमराह करने वाले स्किनकेयर दावों से बचने का नतीजा है.
Hydrate Consistently
पूरे दिन पानी पिएं, सिर्फ़ तब नहीं जब आपको प्यास लगे. पानी को हमेशा पास रखने से आप रेगुलर पानी पीते रहते हैं, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है और नेचुरल ग्लो आता है.
Prioritize Early Sleep
रात 9:30 से 10 बजे के बीच सोने से सेल रिपेयर और हार्मोनल बैलेंस बना रहता है जो स्किन की हेल्थ और थकान के लक्षणों को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है.
Regular Exercise
व्यायाम से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है स्किन को ऑक्सीजन मिलती है और स्ट्रेस कम होता है. रुजुता लंबे समय तक स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए रोज़ाना मूवमेंट करने की सलाह देती हैं खासकर सुबह 9 बजे से पहले.
Avoid Skincare Gimmicks
वायरल रूटीन और एंटी-एजिंग दावों को नज़रअंदाज़ करें. जो प्रोडक्ट्स अवास्तविक नतीजे देने का वादा करते हैं, वे शायद ही कभी ऐसा करते हैं लाइफस्टाइल की आदतों में कंसिस्टेंसी कहीं ज़्यादा असरदार होती है.
Why Lifestyle Beats Products
हाइड्रेशन, नींद और व्यायाम नैचुरली स्किन को बेहतर बनाते हैं. महंगी क्रीम हेल्दी डेली रूटीन के फायदों की जगह नहीं ले सकतीं.
Common Mistakes to Avoid
नींद छोड़ना, अनियमित व्यायाम और वायरल प्रोडक्ट्स के पीछे भागना आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. रुजुता का तरीका इन गलतियों से बचने पर फोकस करता है.
Key Takeaway from Rujuta Diwekar
चार आसान स्टेप्स पानी पिएं, जल्दी सोएं, व्यायाम करें और नए-नए ट्रेंड से बचें आपको बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए लंबे समय में हेल्दी, ग्लोइंग स्किन पाने में मदद करते हैं.