कभी निभाया था बेटी का रोल, अब उनके जुड़वां बच्चों को दुलारती दिखीं एक्ट्रेस; ये है मोहब्बतें की रूही और इशिमा का रीयूनियन

Ruhanika Dhawan Meets Divyanka Tripathi: स्टार प्लस का सुपरहिट शो ‘ये है मोहब्बतें’ भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इस शो से जुड़े कलाकारों के रिश्ते आज भी पहले जैसे ही मजबूत हैं. शो में रूही का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली रूहानिका धवन ने अपनी ऑनस्क्रीन मां दिव्यांका त्रिपाठी से मुलाकात की. इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही फैंस भावुक हो गए. तस्वीरों में रूहानिका दिव्यांका और विवेक के जुड़वां बच्चों के साथ प्यार भरे पल बिताता नजर आ रही है. ऐसे में चलिए देखें इस मुलाकात की कुछ झलकियां.