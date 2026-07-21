कभी निभाया था बेटी का रोल, अब उनके जुड़वां बच्चों को दुलारती दिखीं एक्ट्रेस; ये है मोहब्बतें की रूही और इशिमा का रीयूनियन
Ruhanika Dhawan Meets Divyanka Tripathi: स्टार प्लस का सुपरहिट शो ‘ये है मोहब्बतें’ भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इस शो से जुड़े कलाकारों के रिश्ते आज भी पहले जैसे ही मजबूत हैं. शो में रूही का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली रूहानिका धवन ने अपनी ऑनस्क्रीन मां दिव्यांका त्रिपाठी से मुलाकात की. इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही फैंस भावुक हो गए. तस्वीरों में रूहानिका दिव्यांका और विवेक के जुड़वां बच्चों के साथ प्यार भरे पल बिताता नजर आ रही है. ऐसे में चलिए देखें इस मुलाकात की कुछ झलकियां.
फिर साथ दिखीं इशिमा और उनकी रूही
रूहानिका धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. दोनों का साथ देखकर फैंस को ये है मोहब्बतें के पुराने दिन याद आ गए.
जुड़वां बच्चों को गोद में लेकर खिलखिलाईं रूहानिका धवन
एक तस्वीर में रूहानिका दिव्यांका के जुड़वां बच्चों को गोद में लेकर बेहद खुश नजर आ रही है. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है और फैंस इस पल को बेहद खास बता रहे हैं.
रूहानिका धवन की इमोशनल पोस्ट ने जीता फैंस का दिल
तस्वीरों के साथ रूहानिका ने एक भावुक नोट भी लिखा. उन्होंने कहा कि कभी वह दिव्यांका की ऑनस्क्रीन बेटी थीं और आज उनके बच्चों को गोद में उठा रही हैं. उन्होंने दिव्यांका और विवेक को बेहतरीन माता-पिता भी बताया.
दिव्यांका त्रिपाठी का दिल छू लेने वाला कमेंट
रूहानिका धवन की पोस्ट पर दिव्यांका त्रिपाठी ने भी प्यार भरा कमेंट किया. उन्होंने लिखा कि रूहानिका ने ही उन्हें मां बनना सिखाया था और अब उनके बच्चे अपनी रूह दीदी से बहुत कुछ सीखेंगे. इस कमेंट ने फैंस को भावुक कर दिया.
पर्दे का रिश्ता, जो आज भी कायम है
ये है मोहब्बतें में मां-बेटी का किरदार निभाने वाली दिव्यांका और रूहानिका का रिश्ता असल जिंदगी में भी उतना ही मजबूत है. शो खत्म होने के बाद भी दोनों लगातार एक-दूसरे के संपर्क में हैं और अक्सर खास मौकों पर मिलते रहते हैं.
इशिमा आज भी हैं रूहानिका की मेंटर
रूहानिका धवन आज भी दिव्यांका को अपनी मेंटर मानती हैं और प्यार से उन्हें इशिमा कहकर बुलाती हैं. दोनों के बीच का यह खास बॉन्ड फैंस को हमेशा पसंद आता है.
ये है मोहब्बतें की यादें फिर हुईं ताजा
एक समय टीवी के सबसे लोकप्रिय शोज में शामिल ये है मोहब्बतें में दिव्यांका त्रिपाठी, करण पटेल, रूहानिका धवन और अनीता हसनंदानी ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. इस मुलाकात ने शो की सुनहरी यादों को एक बार फिर ताजा कर दिया.