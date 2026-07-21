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कभी निभाया था बेटी का रोल, अब उनके जुड़वां बच्चों को दुलारती दिखीं एक्ट्रेस; ये है मोहब्बतें की रूही और इशिमा का रीयूनियन

Ruhanika Dhawan Meets Divyanka Tripathi: स्टार प्लस का सुपरहिट शो ‘ये है मोहब्बतें’ भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इस शो से जुड़े कलाकारों के रिश्ते आज भी पहले जैसे ही मजबूत हैं. शो में रूही का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली रूहानिका धवन ने अपनी ऑनस्क्रीन मां दिव्यांका त्रिपाठी से मुलाकात की. इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही फैंस भावुक हो गए. तस्वीरों में रूहानिका दिव्यांका और विवेक के जुड़वां बच्चों के साथ प्यार भरे पल बिताता नजर आ रही है. ऐसे में चलिए देखें इस मुलाकात की कुछ झलकियां.


By: Shristi S | Last Updated: July 21, 2026 4:45:14 PM IST

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फिर साथ दिखीं इशिमा और उनकी रूही - Photo Gallery
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फिर साथ दिखीं इशिमा और उनकी रूही

रूहानिका धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. दोनों का साथ देखकर फैंस को ये है मोहब्बतें के पुराने दिन याद आ गए.

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एक तस्वीर में रूहानिका दिव्यांका के जुड़वां बच्चों को गोद में लेकर बेहद खुश नजर आ रही है. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है और फैंस इस पल को बेहद खास बता रहे हैं.

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तस्वीरों के साथ रूहानिका ने एक भावुक नोट भी लिखा. उन्होंने कहा कि कभी वह दिव्यांका की ऑनस्क्रीन बेटी थीं और आज उनके बच्चों को गोद में उठा रही हैं. उन्होंने दिव्यांका और विवेक को बेहतरीन माता-पिता भी बताया.

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रूहानिका धवन की पोस्ट पर दिव्यांका त्रिपाठी ने भी प्यार भरा कमेंट किया. उन्होंने लिखा कि रूहानिका ने ही उन्हें मां बनना सिखाया था और अब उनके बच्चे अपनी रूह दीदी से बहुत कुछ सीखेंगे. इस कमेंट ने फैंस को भावुक कर दिया.

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