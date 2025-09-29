जुड़वां बच्चों की मां पर आया फैन्स का दिल, खूबसूरती देख मचल गया लोगों का मन; हर अदा ने बनाया ‘दीवाना’
Rubina Dilaik Latest Photoshoot: ‘पति पत्नी और पंगा‘ (Pati, patni aur panga) में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) अपने पति अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के संग धमाल मचाती नजर आ रही हैं. हर एपिसोड में उनका लुक काफी खूबसूरत नजर आता है. फैन्स उनकी खूबसूरती और अदाओं के दीवाने हैं.
शो में पति संग धमाल मचा रही रुबीना
'पति पत्नी और पंगा' इन दिनों दर्शकों का पसंदीदा शो बना हुआ है. इस बीच एक्ट्रेस ने नवरात्रि के मौके पर अपने ट्रेडिशनल लुक में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जिन्हें देख फैन्स अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.
एक्ट्रेस ने शेयर किया लेटेस्ट फोटोशूट
रुबीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनके सोशल मीडिया हैंडल को देखकर लगता है कि उन्हें एथनिक वियर बहुत पसंद है. उनके आउटफिट में सीक्विन्ड बॉर्डर की वजह से उनका लुक और भी निखर कर आ रहा है.
मेकअप ने लगाए चार चांद
एक्ट्रेस का मेकअप उसके पहनावे के साथ अच्छी तरह से मेल खा रहा है. वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं.
प्रिंटेड लहंगे में कमाल की लग रही एक्ट्रेस
रुबीना का गहने नीले रंग का सीक्विन्ड प्रिंटेड लहंगा और खूबसूरत ब्लाउज, उनके लुक में चार चांद लगाना का काम कर रहा है.
अदाओं ने लूटा फैन्स का दिल
रुबीना हर तस्वीर में अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं. जिसके कारण वह और भी ज्यादा ग्रेसफुल लग रही हैं.
रुबीना का स्टाइलिश हेयरस्टाइल
इस लंहगे के साथ उन्होंने अपने बालों को एक सिल्वर रफल से बांधा हुआ है. यह हेयरस्टाइल उनके लुक को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रही है.
ड्रेसिंग सेंस के मामले में सबसे आगे हैं रुबीना
रुबीना का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा और ट्रेंडी रहता हैं. उनके लहंगों में अक्सर खूबसूरत कढ़ाई, धागों का काम और ज़री की बारीकियां होती हैं.
नेकलाइन में नजर आ रहे कर्व्स
उनके ब्लाउज़ में नेकलाइन साफ नजर आ रही है जो उनके कर्व्स को और भी उभार रही है. गहरी नेकलाइन नेकपीस के लुक को और भी निखार रही है.
फैन्स ने दिया 'बॉस लेडी' का टैग
रुबीना ट्रेडिशन ही नहीं बल्कि वेस्टर्न ड्रेसेस में भी काफी खूबसूरत लगती हैं. लोगों ने उन्हें बॉस लेडी का भी टैग दिया हुआ है.