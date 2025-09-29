जुड़वां बच्चों की मां पर आया फैन्स का दिल, खूबसूरती देख मचल गया लोगों का मन; हर अदा ने बनाया ‘दीवाना’

Rubina Dilaik Latest Photoshoot: ‘पति पत्नी और पंगा‘ (Pati, patni aur panga) में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) अपने पति अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) के संग धमाल मचाती नजर आ रही हैं. हर एपिसोड में उनका लुक काफी खूबसूरत नजर आता है. फैन्स उनकी खूबसूरती और अदाओं के दीवाने हैं.