स्टाइल, ताकत और रॉयल फील: Goan Classic 350 या Jawa 42 Bobber, किसका दबदबा ज्यादा?

Engine & Performance:

Jawa 42 Bobber: एक 334 cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन जो लगभग 30 bhp पावर और 32.7 Nm टॉर्क पैदा करता है जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.



Royal Enfield Goan Classic 350: एक 348 cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन जो लगभग 20.7 bhp पावर और 27 Nm टॉर्क पैदा करता है जिसे 5-speed गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है जो आरामदायक राइडिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है.