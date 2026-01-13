  • Home>
  • स्टाइल, ताकत और रॉयल फील: Goan Classic 350 या Jawa 42 Bobber, किसका दबदबा ज्यादा?

स्टाइल, ताकत और रॉयल फील: Goan Classic 350 या Jawa 42 Bobber, किसका दबदबा ज्यादा?

Royal Enfield Goan Classic 350 एक बॉबर-स्टाइल मोटरसाइकिल है जो क्लासिक 350 पर आधारित है लेकिन इसका लुक और फील अलग है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है. यह सीधे Jawa 42 Bobber को टक्कर देती है जिसमें 350cc का इंजन भी है.


By: Anshika thakur | Published: January 13, 2026 12:48:57 PM IST

Styling & Design Differences:

Jawa 42 Bobber का लुक पारंपरिक बॉबर जैसा है जिसमें लो-स्लंग सिंगल सीट, LED लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ट्यूबलर हैंडलबार और बार-एंड मिरर हैं, जो इसे नियो-रेट्रो अपील देते हैं.

Royal Enfield Goan Classic 350 Classic 350 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है लेकिन इसमें बॉबर स्टाइलिंग है जिसमें ऊंचे एप-हैंगर हैंडलबार, कटे हुए फेंडर, डिटैचेबल पिलियन सीट और व्हाइट-वॉल टायरों के साथ ट्यूबलेस स्पोक व्हील हैं.

Instrumentation & Features:

Jawa 42 Bobber में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ फुल LED लाइटिंग और दो-स्टेप एडजस्टेबल सीट मिलती है.

Goan Classic में LED लाइट्स के साथ डिजिटल रीडआउट है जो गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज और ट्रिप मीटर दिखाता है साथ ही एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर भी हैं.

Wheel & Brake Setup:

Jawa 42 Bobber में 18-इंच के फ्रंट और 17-इंच के रियर व्हील हैं साथ में 280 mm फ्रंट / 240 mm रियर डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS है.

Goan Classic 350 में बड़े ट्यूबलेस स्पोक व्हील (19-इंच फ्रंट, 16-इंच रियर) हैं, साथ में ByBre डुअल-डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS है.

Engine & Performance:

Jawa 42 Bobber: एक 334 cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन जो लगभग 30 bhp पावर और 32.7 Nm टॉर्क पैदा करता है जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

Royal Enfield Goan Classic 350: एक 348 cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन जो लगभग 20.7 bhp पावर और 27 Nm टॉर्क पैदा करता है जिसे 5-speed गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है जो आरामदायक राइडिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है.

Price Comparison:

Jawa 42 Bobber की कीमत लगभग ₹2.13 लाख से ₹2.31 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

Royal Enfield Classic 350 की कीमत लगभग ₹2.35 लाख से ₹2.38 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है जिससे यह ज़्यादा महंगा ऑप्शन है.

Ride Character:

Jawa Bobber अपनी ज़्यादा पावर आउटपुट और 6-स्पीड गियरबॉक्स की वजह से ज़्यादा परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड तेज़ राइड देती है.

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को आरामदायक और क्लासिक क्रूज़िंग अनुभव के लिए ट्यून किया गया है जो रॉयल एनफील्ड की 350cc लाइनअप की खासियत है.

Accessibility & Unique Features:

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स हैं जो इस सेगमेंट में एक अनोखा फीचर है और आमतौर पर नहीं मिलता.

बॉबर मॉडर्न बॉबर एस्थेटिक्स और टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है जैसे कि फुल LED लाइटिंग और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर.

