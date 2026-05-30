पावर, माइलेज या कीमत? Classic 650 और Triumph 350cc में कौन देता है सबसे ज्यादा वैल्यू

Which Motorcycle Is Better for You?

अगर आप बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस खर्च और रोज़ाना आने-जाने के लिए इस्तेमाल में आसानी को प्राथमिकता देते हैं तो Triumph 350cc चुनें. अगर आप पावर, टूरिंग में आराम और एक प्रीमियम रेट्रो लुक को प्राथमिकता देते हैं तो Royal Enfield Classic 650 चुनें.