पावर, माइलेज या कीमत? Classic 650 और Triumph 350cc में कौन देता है सबसे ज्यादा वैल्यू
इस हफ्ते की शुरुआत में हमने बताया था कि Triumph अपनी हाल ही में लॉन्च हुई 350cc मोटरसाइकिलों की कीमतें 1 जून से बढ़ा सकती है.
Price
Triumph के 350cc मॉडल काफी ज्यादा किफायती हैं जिनकी शुरुआती कीमत लगभग ₹1.99 लाख है जबकि Royal Enfield Classic 650 ज्यादा कीमत वाले सेगमेंट में आती है.
Engine Performance
Classic 650 में एक दमदार ट्विन-सिलेंडर 648cc इंजन लगा है जबकि Triumph की 350cc रेंज रोजाना आने-जाने के लिए संतुलित परफ़ॉर्मेंस और इस्तेमाल में आसानी पर जोर देती है.
Power Output
Triumph की 350cc बाइक लगभग 37 hp की पावर देती हैं जबकि Classic 650 हाईवे पर बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा पावर और टॉर्क देती है.
Mileage
Triumph की 350cc मोटरसाइकिलों से बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी की उम्मीद है जिससे वे बड़ी Classic 650 के मुकाबले रोजाना आने-जाने के लिए ज्यादा किफायती विकल्प बन जाती हैं.
City Riding
अपने हल्के वजन और आसान हैंडलिंग की वजह से, Triumph को ट्रैफिक और शहरी माहौल में चलाना बहुत आसान है.
Highway Touring
Classic 650 हाईवे पर बेहतरीन क्रूज़िंग क्षमताएँ देती है जिससे लंबी दूरी की यात्रा के लिए आरामदायक राइड मिलती है और ओवरटेक करने के दौरान दमदार परफ़ॉर्मेंस मिलती है.
Design & Road Presence
अपनी जबरदस्त रोड प्रेजेंस के साथ Classic 650 एक पारंपरिक रेट्रो मोटरसाइकिल का असली एहसास देती है जबकि Triumph आधुनिक तकनीक को रेट्रो स्टाइलिंग के साथ मिलाती है.
Which Motorcycle Is Better for You?
अगर आप बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस खर्च और रोज़ाना आने-जाने के लिए इस्तेमाल में आसानी को प्राथमिकता देते हैं तो Triumph 350cc चुनें. अगर आप पावर, टूरिंग में आराम और एक प्रीमियम रेट्रो लुक को प्राथमिकता देते हैं तो Royal Enfield Classic 650 चुनें.