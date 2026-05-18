मैदान पर बल्ले का जलवा, दिल पर हसीना का राज… टीवी एंकर के प्यार में बोल्ड हुआ RCB स्टार
Romario Shepherd Love Story: वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर रोमारियो शेपर्ड (Romario Shepherd) आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेल रहे हैं. रोमारियो शेपर्ड क्रिकेट के मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. साथ ही वह अपनी धारदार गेंदबाजी से भी बड़ा असर डालते हैं. मैदान से बाहर रोमारियो शेपर्ड की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी की तरह है. शेपर्ड ने टिया टेरेंसिया जोसेफ (Tia Terencia Joseph) से शादी है, जो पेशे से एक मॉडल और टीवी एंकर हैं. पढ़ें रोमारियो की लव स्टोरी…
रोमारियो शेपर्ड की वाइफ
आरसीबी के धाकड़ ऑलराउंडर रोमारियो शेपर्ड ने टीवी एंकर और मॉडल टिया टेरेंसिया जोसेफ (Tia Terencia Joseph) से शादी रचाई है. रोमारियो की वाइफ उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर हैं.
कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?
रोमारियो शेपर्ड और टिया टेरेंसिया जोसेफ की लव स्टोरी कई सालों पुरानी है. वे दोनों 18 साल की उम्र से एक-दूसरे के साथ हैं. उस समय रोमारियो क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. इस मुश्किल समय में टिया टेरेंसिया जोसेफ ने उनका पूरा साथ दिया.
रोमारियो की सपोर्ट सिस्टम
रोमारियो शेपर्ड ने कई बार इंटरव्यू में बताया कि टिया ने हमेशा उनके अच्छे-बुरे वक्त में साथ दिया है. शेपर्ड ने खुद माना है कि टिया उनके करियर की बैकबोन हैं.
कपल का एक बेटा
रोमारियो शेपर्ड और टिया टेरेंसिया जोसेफ का रिश्ता समय के साथ काफी मजबूत हो गया, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली. फिलहाल कपल का एक बेटा है, जिसका नाम रोमाउल्डो शेपर्ड है.
कौन हैं टिया टेरेंसिया जोसेफ?
रोमारियो शेपर्ड की वाइफ टिया टेरेंसिया जोसेफ पेशे से एक टीवी एंकर और मॉडल हैं. उन्हें अक्सर रोमारियो शेपर्ड को सपोर्ट करते हुए स्टैंड्स में देखा जाता है.
रोमारियो शेयर करते हैं तस्वीरें
रोमारियो शेपर्ड अक्सर सोशल मीडिया अपने परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. सोशल मीडिया पर रोमारियो और उनकी वाइफ के बारे में सीमित जानकारी है.
RCB की ओर से खेल रहे रोमारियो
रोमारियो शेपर्ड आईपीएल 2026 में आरसीबी की ओर से खेल रहे हैं. पिछले सीजन रोमारियो शेपर्ड आरसीबी की चैंपियन टीम का हिस्सा थे. उन्होंने आरसीबी की जीत में अपना अहम योगदान दिया था.
IPL 2026 में रोमारियो का प्रदर्शन
आईपीएल 2026 में रोमारियो शेपर्ड का अभी तक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. वह खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. उम्मीद है कि प्लेऑफ से पहले रोमारियो अपनी लय हासिल कर लेंगे.