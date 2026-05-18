मैदान पर बल्ले का जलवा, दिल पर हसीना का राज… टीवी एंकर के प्यार में बोल्ड हुआ RCB स्टार

Romario Shepherd Love Story: वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर रोमारियो शेपर्ड (Romario Shepherd) आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेल रहे हैं. रोमारियो शेपर्ड क्रिकेट के मैदान पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. साथ ही वह अपनी धारदार गेंदबाजी से भी बड़ा असर डालते हैं. मैदान से बाहर रोमारियो शेपर्ड की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी कहानी की तरह है. शेपर्ड ने टिया टेरेंसिया जोसेफ (Tia Terencia Joseph) से शादी है, जो पेशे से एक मॉडल और टीवी एंकर हैं. पढ़ें रोमारियो की लव स्टोरी…