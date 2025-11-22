  • Home>
  • Dating Tips: वीकेंड पर पार्टनर को डेट पर ले जाने के लिए Delhi की ये 6 रोमांटिक जगह हैं बेस्ट

Dating Tips: वीकेंड पर पार्टनर को डेट पर ले जाने के लिए Delhi की ये 6 रोमांटिक जगह हैं बेस्ट

Dating Tips: अगर आप अपने पार्टनर को दिल्ली में कहीं घूमने ले जाना चाहते हैं. तो वीकेंड से बेस्ट डे कोई नहीं हो सकता है. तो यहां हम आपके लिए दिल्ली में घूमने के लिए बेस्ट जगहों और डेट पर जाने के लिए कुछ खूबसूरत स्पॉट्स हैं.


By: Shivi Bajpai | Published: November 22, 2025 8:58:43 AM IST

couples - Photo Gallery
1/7

कपल्स

अगर आप दिल्ली में वीकेंड में अपने पार्टनर को कहीं घूमने ले जाना चाहते हैं. तो दिल्ली की ये 6 रोमांटिक जगह हैं बेस्ट.

lodhi garden - Photo Gallery
2/7

लोधी गार्डन

अगर आप अपने पार्टनर के साथ खूबसूरत लम्हें बिताना चाहते हैं तो लोधी गार्डन दिल्ली का एक शांतिपूर्ण और रोमांटिक स्थान है, जहां आप अपने पार्टनर के साथ सर्दी के मौसम में लंबी सैर कर सकते हैं और खूबसूरत तस्वीरें भी क्लिक करवा सकते हैं.

sunder nursery - Photo Gallery
3/7

सुंदर नर्सरी

सुंदर नर्सरी जिसे पहले आज़ीम बाग या बाग-ए-आज़ीम कहा जाता था. दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, हुमायूं के मकबरे से सटा हुआ १६वीं शताब्दी का विरासत पार्क परिसर है. यहां पर खूबसूरत फूल और लेक को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. ये डेट पर जाने के लिए एक बेस्ट स्पॉट हो सकता है.

india gate - Photo Gallery
4/7

इंडिया गेट

इंडिया गेट के पास सर्दी की शाम में घूमने का अनुभव बहुत ही खास होता है. यहां का ठंडा मौसम और रात में इंडिया गेट की खूबसूरती देखने का मज़ा ही कुछ और है. आप अपने पार्टनर के साथ वहां की सैर कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं.

qutub minar - Photo Gallery
5/7

कुतुब मीनार

कुतुब मीनार का ऐतिहासिक महत्व और इसका शानदार वास्तुकला सर्दियों में और भी आकर्षक लगता है. यहां आप अपने पार्टनर के साथ ऐतिहासिक स्थल पर सैर कर सकते हैं और वहां से जुड़े इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं.

chandni chowk - Photo Gallery
6/7

चांदनी चौक

सर्दियों के मौसम में चांदनी चौक की गलियां और भी खूबसूरत लगने लगती हैं. अगर आपको और आपके पार्टनर को शॉपिंग करने का शौक है. तो ये जगह बेस्ट डेट स्पॉट हो सकती है. यहां की पुरानी हवेलियाँ, बाजार और स्वादिष्ट खाने का अनुभव एक अनूठा एहसास देते हैं.

yamuna ghat - Photo Gallery
7/7

यमुना घाट

अगर आप कुछ सुकून के पल अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहते हैं तो यमुना घाट पर अपने पार्टनर के साथ शांतिपूर्ण समय बिताया जा सकता है. यहां की खूबसूरती और शांति आपको अलग ही अनुभव दिलाएगी.

