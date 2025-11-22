Dating Tips: वीकेंड पर पार्टनर को डेट पर ले जाने के लिए Delhi की ये 6 रोमांटिक जगह हैं बेस्ट

सुंदर नर्सरी

सुंदर नर्सरी जिसे पहले आज़ीम बाग या बाग-ए-आज़ीम कहा जाता था. दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, हुमायूं के मकबरे से सटा हुआ १६वीं शताब्दी का विरासत पार्क परिसर है. यहां पर खूबसूरत फूल और लेक को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. ये डेट पर जाने के लिए एक बेस्ट स्पॉट हो सकता है.