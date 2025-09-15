ज्योतिष और रोमांस का गजब कनेक्शन,अपनी राशि के अनुसार जानें सेक्स ड्राइव और बेडरूम सीक्रेट्स - Photo Gallery
ज्योतिष और रोमांस का गजब कनेक्शन,अपनी राशि के अनुसार जानें सेक्स ड्राइव और बेडरूम सीक्रेट्स

Sex Drive And Rashifal: आज के समय में हर व्यक्ति की सेक्स से जुड़ी सोच, इच्छा और चाहत एक-दूसरे से अलग होती है.  किसी की सेक्स ड्राइव बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो किसी को इसमें उतनी दिलचस्पी नहीं होती लेकिन क्या आप जानतें हैं ज्योतिषशास्त्र के अनुसार, हमारी राशि न सिर्फ हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व पर असर डालती है, बल्कि हमारी सेक्स लाइफ प्रभाव डालती है. यही वजह है कि कुछ राशियों वाले रोमांस और इमोशंस को ज्यादा अहमियत देते हैं.आइए जानते हैं राशियों के हिसाब से आपकी सेक्स लाइफ और सेक्स ड्राइव का असर.

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: September 15, 2025 22:18:34 IST
मेष

मेष राशि के लोग मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं, इसलिए ये स्वभाव से बेहद पैशनेट और हॉट माने जाते हैं. जब बात यौन संबंधों की आती है तो ये लोग रिश्ते में हमेशा कुछ नया ट्राय करना पसंद करते हैं ताकि रोमांस बोरिंग न हो.

वृषभ

वृषभ राशि के लोग बेहतरीन लवर्स माने जाते हैं. ये स्वभाव से बेहद सेंसिटिव, रोमांटिक और पैशनेट होते हैं। इनके लिए अपने पार्टनर की संतुष्टि और खुशी सबसे ऊपर होती है.

मिथुन

मिथुन राशि के लोग अपनी सेक्स ड्राइव के लिए जाने जाते हैं. इन्हें अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताना बहुत भाता है

कर्क

कर्क राशि के लोग स्वभाव से ही बहुत सेंसिटिव होते हैं. उनकी सेक्स ड्राइव मजबूत रहती है, लेकिन वे हमेशा भावनाओं को ध्यान में रखते हैं और सुरक्षित संबंध को प्राथमिकता देते हैं.

सिंह

सिंह राशि वाले सेक्स में वाइल्ड होने से ज्यादा प्यार और भावनाओं को महत्व देते है.। यही वजह है कि ये पार्टनर के लिए बहुत आकर्षक माने जाते हैं.

कन्या

कन्या राशि वाले बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और प्यार में उनका चार्म और भी बढ़ जाता है. उनका स्वभाव कभी उत्साही और कभी शांतिपूर्ण हो सकता है, इसलिए पार्टनर को धैर्य रखना बहुत जरूरी है.

तुला

तुला राशि वाले अपने यौन संबंधों में खुलापन पसंद करते हैं और लवमेकिंग को रिश्ते का अहम हिस्सा मानते हैं. ये सच्चे और वफादार होते हैं, और अपने पार्टनर की खुशी को बहुत महत्व देते हैं. अगर आपका साथी तुला राशि का है, तो उसे खुश करने के लिए आप पहल करें और छोटे-छोटे सरप्राइज देकर उनके दिल को जीत सकते हैं.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वाले सेक्स और रिश्तों में बेहद हॉट और पैशनेट माने जाते हैं. प्यार में होने पर ये अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते.

धनु

धनु राशि वाले सेक्स में सबसे अडवेंचरस और रोमांचक माने जाते हैं. बेडरूम में इन्हें वाइल्ड और नया कुछ करने का बेहद शौक होता है.

मकर

मकर राशि वाले अपने प्यार में बेहद खास और समर्पित होते हैं। ये अपने पार्टनर को खुश रखने और रिश्ते में रोमांच बनाए रखने के लिए अपनी सेक्‍स लाइफ को हमेशा रोचक बनाते हैं.

कुंभ

कुंभ राशि वाले हमेशा कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं और सेक्‍स के मामले में इन्हें पार्टनर के साथ नए प्रयोग करना पसंद होता है और कभी-कभी अपने प्लेजर को प्राथमिकता देना भी इनकी आदत में शामिल है.

मीन

मीन राशि के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और सेक्‍स या रिलेशनशिप में दिखावा करना पसंद नहीं करते। ये अपने पार्टनर के मूड और पसंद-नापसंद के हिसाब से आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, बशर्ते पार्टनर का प्यार सच्चा हो.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

