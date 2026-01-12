26.30 करोड़ में रोहित शर्मा की पत्नी ने खरीदा हाई-एंड लग्जरी अपार्टमेंट, बालकनी से दिखता है शानदार नजारा; जानें इस खूबसूरत अपार्टमेंट की खासियत
26.30 करोड़ का आलीशान घर
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने मुंबई के प्रभादेवी इलाके में एक शानदार अपार्टमेंट खरीदा है. यह अपार्टमेंट अहुजा टावर्स में स्थित है. जिसकी कीमत करीब 26.30 करोड़ रुपये में है. यह सौदा दिसंबर 2025 में रजिस्टर हुआ है.
प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी
दस्तावेजों के मुताबिक, इस अपार्टमेंट का एरिया करीब 2,760.40 स्क्वायर फीट है. जिसमें 3 कार पार्किंग भी सामिल है. स्टांप ड्यूटी में 1.31 करोड़ रुपये का खर्च आया. वहीं रजिस्ट्रेशन शुल्क करीब 30 हजार रुपये था. यह अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर, 2025 को हुआ.
किससे खरीदी संपत्ति?
अजिंक्य डी.वाई. पाटिल और पूजा अजिंक्य पाटिल से यह संपत्ति रितिका ने खरीदी है. बता दें कि, इस अपार्टमेंट की लोकेशन लोगों को काफी पसंद आती है. अहुजा टावर्स प्रभादेवी का एक प्रीमियम आवासीय है. इसके पास परेल, वरली और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे बिजनेस हब स्थित है. स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग डेस्टिनेशन और कॉरपोरेट ऑफिस की भी पास में ही है.
रितिका का बैकग्राउंड
रितिका सजदेह क्रिकेटर्स और एथलीट्स के मैनेजमेंट से जुड़ी हैं. वह कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट में स्पोर्ट्स मैनेजर रह चुकी हैं. यहां वह इवेंट कोलैबोरेशन, इमेज मैनेजमेंट जैसे काम संभालती थीं.
रोहित शर्मा का रियल्टी ट्रांजैक्शन
बता दें कि, पिछले दो सालों में रोहित शर्मा ने मुंबई में कई सौदे किए हैं. जनवरी 2025 में उन्होंने लोअर परेल स्थित लोधा मार्कीज, द पार्क अपार्टमेंट को 2.60 लाख रुपये प्रति माह पर किराए पर उठाया था. वहीं, जनवरी 2024 में बांद्रा वेस्ट में दो अपार्टमेंट लीज पर दिए थे. इ
रोहित शर्मा की नेटवर्थ
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में रोहित शर्मा की नेट वर्थ 215-230 करोड़ रुपये (25-30 मिलियन डॉलर) के बीच होने का अनुमान है. उनकी दौलत क्रिकेट में सफलता और स्मार्ट डील्स दोनों को दिखाती है. शुरुआती सालों में कुछ करोड़ से, रोहित अब मुंबई इंडियंस के साथ हर सीजन के लिए 16.3 करोड़ रुपये लेते हैं.