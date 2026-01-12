26.30 करोड़ में रोहित शर्मा की पत्नी ने खरीदा हाई-एंड लग्जरी अपार्टमेंट, बालकनी से दिखता है शानदार नजारा; जानें इस खूबसूरत अपार्टमेंट की खासियत

Ritika Sajdeh: रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने मुंबई के प्रभादेवी स्थित अहुजा टावर्स में एक शानदार लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. इस खूबसूरत अपार्टमेंट की कीमत 26.3 करोड़ रुपये करीब है. अपार्टमेंट की कारपेट एरिया 2,760.40 स्क्वायर फीट है और तीन कार पार्किंग भी है.