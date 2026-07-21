‘बहुत मजा आता है, हम एक दूसरे को समझते हैं… विराट कोहली के साथ रिश्ते को लेकर बोले रोहित शर्मा

2027 विश्व कप पर नजर

अपने इंटरनेशनल करियर के अंतिम दौर में पहुंच चुके रोहित और विराट की नजर अब 2027 वनडे विश्व कप पर है. माना जा रहा है कि यह दोनों का आखिरी बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है. हालांकि, हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया कि चयनकर्ता भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों अनुभवी खिलाड़ी भारतीय टीम की अहम कड़ी बने हुए हैं.