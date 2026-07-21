‘बहुत मजा आता है, हम एक दूसरे को समझते हैं… विराट कोहली के साथ रिश्ते को लेकर बोले रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ अपने खास रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि दोनों ने लगभग अपना पूरा इंटरनेशनल करियर साथ बिताया है. युवा खिलाड़ियों के रूप में शुरुआत करने से लेकर भारतीय क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में शामिल होने तक, दोनों ने टीम इंडिया के लिए कई यादगार पारियां और साझेदारियां निभाई हैं.
कप्तानी से रिटायरमेंट का सफर
रोहित और विराट का क्रिकेट सफर काफी हद तक एक जैसा रहा है. दोनों ने भारत की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की, जबकि बाद में रोहित ने विराट की जगह नियमित कप्तान की जिम्मेदारी संभाली. खास बात यह रही कि दोनों ने लगभग एक ही समय पर टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया. अब वे केवल वनडे क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
2027 विश्व कप पर नजर
अपने इंटरनेशनल करियर के अंतिम दौर में पहुंच चुके रोहित और विराट की नजर अब 2027 वनडे विश्व कप पर है. माना जा रहा है कि यह दोनों का आखिरी बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है. हालांकि, हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया कि चयनकर्ता भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों अनुभवी खिलाड़ी भारतीय टीम की अहम कड़ी बने हुए हैं.
लॉर्ड्स में फिर दिखी शानदार साझेदारी
इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में रोहित और विराट ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन समझ का प्रदर्शन किया. 388 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों ने शतकीय साझेदारी की. यह वनडे क्रिकेट में दोनों की 21वीं 100 से अधिक रन की साझेदारी थी, जिसने भारत की उम्मीदों को कुछ समय तक जिंदा रखा.
विराट के साथ बल्लेबाजी करना है खास
मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि विराट के साथ बल्लेबाजी करना हमेशा खास अनुभव होता है. उन्होंने बताया कि इतने सालों तक साथ खेलने की वजह से दोनों एक-दूसरे के खेल को अच्छी तरह समझते हैं. मैदान पर वे बिना ज्यादा बातचीत के भी एक-दूसरे के इरादों को समझ लेते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने विचार साझा करते रहते हैं.
रोहित ने कही दिल की बात
रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से बातचीत में कहा, "हमने अपना पूरा करियर साथ खेला है. इसलिए दूसरे छोर पर विराट का होना हमेशा अच्छा लगता है. हमने साथ में कई बड़ी साझेदारियां की हैं. उनके साथ बल्लेबाजी करने में मजा आता है क्योंकि हम एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और लगातार अपने विचार साझा करते रहते हैं."
लॉर्ड्स में बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड
इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने शानदार 138 रन बनाए और लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए. वहीं विराट कोहली ने सिर्फ 60 गेंदों में 74 रन की तेज पारी खेली. इंग्लैंड में रोहित का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. उन्होंने इस देश में अब तक आठ वनडे शतक लगाए हैं और 30 पारियों में 1,603 रन 64.12 की औसत से बनाए हैं.